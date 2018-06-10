Житель Северной Каролины тайно изготовил более 30 бомб

Полиция американского штата Северная Каролина арестовала мужчину, изъяв у него свыше трех десятков самодельных бомб. Задержанному предъявлены обвинения в изготовлении оружия массового уничтожения.

Как сообщает ТАСС, арестованным оказался 47-летний местный житель Рэндалл Ли. В его арсенале находилось 31 самодельное взрывное устройство. Бомбы были собраны из обрезков металлических труб. Мужчина хранил их в тайнике в лесу в округе Персон.

В настоящее время устройства обезврежены и изъяты. С какой целью Ли изготовил бомбы, неизвестно. Задержанный отрицает, что совершил что-то противозаконное.