В Совфеде обеспокоены ситуацией с отравлением детей под Севастополем

В лагере "Ласпи" начаты следственные действия по факту отравления детей, рассказал руководитель следственного управления СУ РФ по Севастополю Виктор Танифа. "Следственные мероприятия проводятся в полном объеме. Те нарушения, которые установлены, являются небезопасными для детей", - отметил Виктор Танифа. В настоящее время в стационаре севастопольской городской больницы находится около 20 человек - дети и вожатые, пострадавшие при отравлении. Один ребенок в реанимации. Работа самого лагеря "Ласпи" приостановлена до выявления всех причин произошедшего.

Примечательно, что торжественное открытие лагеря произошло фактически за 3 дня до отравления, и в нем принимали участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, который с гордостью позиционировал "Ласпи", как одно из достижений правительства Севастополя. Именно по поручению Овсянникова здесь в прошлом году был проведен капитальный ремонт инфраструктуры, и в нынешнем году здесь должны были отдохнуть 1,7 тысяч человек. Теперь их отдых под большим вопросом, уже сейчас родители стали забирать по домам детей, которым не повезло попасть в первую злосчастную смену. Для 480 человек каникулы на море уже закончились, фактически не начавшись, что вызвало дискуссию в верхних эшелонах власти относительно безопасности летнего детского отдыха.

По словам сенатора от Севастополя Ольги Тимофеевой, именно низкое качество работы столовой могло стать одной из причин массового отравления детей, которым медики поставили диагноз гатроэнтерит. По другой версии, виноваты поставщики некачественных продуктов, которыми кормили детей из соображений экономии. Так, или иначе, диагноз халатности и непрофессионализма может быть поставлен уже ответственным за детский отдых.

"Будут сделаны соответствующие кадровые решения в отношении департамента образования. Считаю, что это чрезвычайное событие, что нужно смену остановить, детей вывезти и подготовить лагерь в соответствии с теми требованиями, которые установлены Роспотребнадзором", - сказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников."Любой руководитель должен нести ответственность, в том числе и за действия своих подчиненных, - отметил член Общественной палаты и регионального отделения ОНФ по Севастополю Иван Комелов. - Конечно, сказались сжатые сроки, за которые лагерь надо было успеть подготовить к открытию первой смены, но очевидно, что в произошедшей ситуации есть большая доля ответственности не только непосредственно руководства данного лагеря. Остается надеяться, что все системные проблемы будут устранены качественно и эффективно".

"Учитывая, что визиты официальных гостей готовятся заранее, то у ответственных лиц должен был быть временной запас, чтобы качественно провести подготовку и проконтролировать открытие лагеря, - подчеркнул политолог Борис Межуев. - Но поскольку уже через три дня произошло отравление детей, то выяснилось, что контроль был не эффективен". Отравление в "Ласпи" оказалось не единственным случаем в регионе. Ранее сообщалось о госпитализации 10 детей и одного взрослого с острой кишечной инфекцией из детского оздоровительного лагеря "Чайка". Их состояние оценивается как удовлетворительное. По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, установлено, что возбудителем является норовирус.

Напомним, что ситуации, аналогичные севастопольской, происходят и в других регионах. По факту отравления более 60 детей в лагере "Сосновый бор" под Кушвой на Урале уже возбуждено уголовное дело.