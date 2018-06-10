Венгрия объявила воздушную тревогу из-за самолета-нарушителя из Украины

Военно-воздушные силы Венгрии были приведены в боевую готовность в связи с несанкционированным пересечением самолетом из Украины воздушного пространства республики.

"Инцидент произошел ночью на украинско-венгерской границе в районе пункта пропуска "Лужанка - Берегшурань. По официальной информации венгерских военных, около полуночи они зафиксировали небольшой самолет, который пересек воздушное пространство Венгрии без согласования с соответствующими органами этой страны", - сообщило украинское издание Mukachevo.net.

По его данным, после нарушения границы была объявлена тревога, проинформированы соответствующие органы безопасности НАТО, и воздушные силы Венгрии были приведены в боевую готовность.

"Более того, даже были подняты в воздух истребители Saab JAS 39 Gripen (шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения)", - отмечает издание.

После ряда маневров самолет из Украины покинул воздушное пространство Венгрии.

По данным СМИ, не исключается, что это очередной самолет с контрабандой, которым закарпатские дельцы отправляют в ЕС сигареты, нелегалов и другие запрещенные товары. В издании напомнили, что в январе этого года неподалеку от пограничного венгерского города Ниредьгаза был задержан летательный аппарат, который доставил нелегалов из Украины в Венгрию.