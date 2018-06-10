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10.06.2018 15:05
Рубрика: В мире

В Грузии из попавших на свалку яиц вылупились сотни цыплят

Текст: Оксана Грибанова

В грузинском городе Марнеули из яиц, выброшенных сотрудниками местной птицефабрики на свалку, вылупились сотни цыплят.

Фото: instagram.com/zoo22.ru/
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Птенцы уже добрались с окраины города, где располагается мусорный полигон, в центр. Многих из них местные жители забрали себе домой.

Видео нашествия птиц появились в социальной сети Facebook.

По словам мэра Марнеули Тимура Абазова, в птицефабрике решили, что яйца испорчены и отвезли их на свалку. А там оказались благоприятные условия для того, чтобы из "брака" вылупилось много цыплят.

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