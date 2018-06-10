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10.06.2018 22:35
Рубрика: Спорт

Во всех городах-организаторах ЧМ по футболу включат подсветку телебашен

На телебашнях 11 городов-организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года включат архитектурно-художественную подсветку телебашен.

Основное мероприятие состоится 13 июня на главной телебашне страны - Останкинской, сообщает РИА Новости. С нее дадут команду на включение подсветки остальных башен.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Сейчас башни подсвечены в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Екатеринбурге. В остальных городах художественная иллюминация создана специально к чемпионату.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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