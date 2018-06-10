Жалобы в Роспотребнадзор разрешат подавать через МФЦ

Госдума готовится рассмотреть в первом чтении законопроект, по сути подключающий МФЦ к системе защиты прав потребителей. В многофункциональных центрах откроются пункты консультации, где гражданину расскажут, как защитить свои права в споре с продавцами чего-либо. А через сам МФЦ можно будет подать жалобу в Роспотребнадзор.

Соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей" предлагает внести группа депутатов Госдумы. Инициатива запланирована к рассмотрению в первом чтении на 14 июня.

Как рассказывают разработчики проекта, по официальным данным ежегодно в Роспотребнадзор поступает более 750 тысяч обращений от граждан по вопросам их защиты как потребителей товаров и услуг. "При этом часто граждане не осведомлены о возможных способах подачи жалобы либо не имеют технических возможностей для ее направления и попадаются в руки негосударственных посреднических организаций, обещающих оперативное содействие в рассмотрении жалобы, но в конечном итоге выставляющие приличный счет за свою активность", говорится в пояснительной записке.

Проще говоря, различные организации выдают себя за правозащитные структуры, а потом выясняется, что гражданин должен им заплатить. То есть предлагают не общественную помощь, а платную юридическую поддержку. Но в таком случае, почему бы человеку сразу не обратиться к адвокатам или в солидную юридическую фирму?

Если же человек хочет сам защищать свои права, проект облегчит ему возможность обращения в государственные структуры. Документ закрепляет возможность для граждан подавать жалобы через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

"В настоящее время норма о возможности осуществления подачи жалоб потребителей носит необязательный характер, что привело к отсутствию повсеместной организации такой работы во всех МФЦ и поставило потребителей различных субъектов Российской Федерации в неравное положение", говорится в пояснительной записке.

Предлагаемые изменения в закон позволят гражданам по новой, удобной для них процедуре обжаловать действия, связанные с нарушением различных требований по качеству и безопасности (в том числе санитарной и пожарной) в различных сферах: услуги, оказываемые в торговых и развлекательных центрах, туристические услуги и т.д.

"Данные изменения позволят обеспечить эффективную форму общественного контроля и дополнительную процедуру оперативного реагирования для защиты прав граждан, обеспечения качества и безопасности их жизни и здоровья", говорится в пояснительной записке.

Также законопроектом предусматривается возможность осуществления консультирования по вопросам защиты прав потребителей. "К сожалению, в настоящее время такая работа на местах практически не осуществляется, хотя относительно многих социально значимых сфер потребительского рынка (в частности, на рынке пищевой продукции или при оказании жилищно-коммунальных услуг) она существенным образом облегчила жизнь гражданам, чьи потребительские права были нарушены", - рассказывают разработчики проекта.

В настоящее время Роспотребнадзором совместно с Банком России и Минэкономразвития России ведется подготовка к запуску пилотного проекта по организации консультирования потребителей в МФЦ, предусматривающего как присутствие специальных консультантов по вопросам защиты прав потребителей, так и внедрение системы автоматизированного поиска полезной для потребителя информации.

"Таким образом, предлагаемое законопроектом положение фактически создает правовое основание для осуществления такой работы на системной основе во всех регионах страны", говорится в пояснительной записке.

В целях содействия защите прав потребителей предлагается наделить органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления правом разрабатывать соответственно региональные и муниципальные программы по защите прав потребителей. При этом прописывается обязанность Роспотребнадзора утверждать методические рекомендации по разработке и реализации региональных и муниципальных программ по обеспечению прав потребителей. Аналогичный подход нашел отражение в законодательстве об основах государственного регулирования торговой деятельности.

Кстати, недавно правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, усиливающий работу органов местного самоуправления по защите прав потребителей. В законе об общих принципах организации органов местного самоуправления предлагается прописать для муниципальных органов власти полномочия по защите прав потребителей, устранив существующие пробелы в законодательстве.

"Подобные полномочия у органов местного самоуправления закреплены и сегодня: согласно закону "О защите прав потребителей” они вправе рассматривать жалобы потребителей, консультировать потребителей и даже обращаться в суд в защиту прав потребителей, - пояснил член Правительственной комиссии, глава Правления АЮР Владимир Груздев. - Однако вопрос реализации данных полномочий на муниципальном уровне до сих пор носит неопределенный характер в силу некоторых пробелов в законодательстве".

Дело в том, что в профильном законе, прописывающем общие принципы организации органов местного самоуправления, о защите потребителей ничего не говорится. Поэтому норм закона "О защите прав потребителей", в которых говорится о роли местных властей в этой работе, оказывается недостаточно. Нужны соответствующие поправки и в закон о местном самоуправлении. Это позволит местным властям шире подключаться к защите прав потребителей.