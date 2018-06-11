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11.06.2018 12:12
Рубрика: Спорт

Робби Уильямс и Роналдо выступят на открытии ЧМ-2018

14 июня в Москве матчем между сборными России и Саудовской Аравии стартует чемпионат мира по футолу-2018. Игру будет предварять церемония открытия турнира, на которой выступят российская оперная певица Аида Гарифуллина, британский поп-исполнитель Робби Уильямс и двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо.
Текст: Данила Жиляев

Пресс-служба ФИФА отмечает, что церемония по времени будет максимально приближена к стартовому свистку. Начало матча запланировано на 18:00, а шоу начнется в 17:30.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
В Москве открылась фан-зона ЧМ-2018

"Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию - на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать чемпионат мира ФИФА на глазах у 80 000 зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру - это просто детская мечта, - признался Робби Уильямс. - Мы приглашаем всех любителей музыки и футбола присоединиться к этому замечательному шоу на стадионе в России или у экранов своих телевизоров".

Мировое первенство продлится с 14 июня до 15 июля, матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах России. Главной ареной ЧМ-2018 станут "Лужники", там пройдут, в том числе, матч открытия и финал. Сборная России на групповом этапе, помимо Саудовской Аравии, сыграет с Египтом и Уругваем.

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