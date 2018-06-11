Новости

Больница загорелась на севере Лондона 02:13
Авиакатастрофа в Висконсине унесла жизни четырех человек 01:48
Назвавшая Трампа диктатором ведущая принесла извинения 01:23
В США умер 20-летний актер Джексон Оделл 10.06.2018
Месси оценил вероятность ухода из сборной после чемпионата мира 10.06.2018
Меркель: Санкции в итоге приводят к переговорам 10.06.2018
В Грузии задержали подозреваемых в избиении российских парапланеристов 10.06.2018
Во всех городах-организаторах ЧМ по футболу включат подсветку телебашен 10.06.2018
Советник Трампа: Трюдо ударил США "ножом в спину" 10.06.2018
Захарова прокомментировала "драку" на саммите "Большой семерки" 10.06.2018
Глава UFC подтвердил бой между Нурмагомедовым и Макгрегором 10.06.2018
Бразильцы разгромили Австрию накануне чемпионата мира 10.06.2018
В Москве открылась фан-зона ЧМ-2018 10.06.2018
Рафаэль Надаль стал победителем "Ролан Гаррос" 10.06.2018
"Матч ТВ" выпустил стикеры с игроками сборной России по футболу 10.06.2018
В бундестаге заявили, что Трамп устроил катастрофу на саммите G7 10.06.2018
Из пензенской колонии сбежали братья-близнецы из Луганской области 10.06.2018
В Орловской области отменили торжества из-за ДТП с поездом 10.06.2018
В Беслане заведено дело после убийства двух братьев 10.06.2018
Российская прыгунья в высоту Ласицкене выиграла 42-й турнир подряд 10.06.2018
Почему Китай не проявляет особого интереса к партнерству с Прибалтикой 10.06.2018
Генконсульство: В Анталье подросток из России впал в кому 10.06.2018
В лобовом ДТП на Кубани погибли пятеро человек 10.06.2018
Вышел новый трейлер "Хищника" 10.06.2018
Асад назвал виновных в продолжении войны в Сирии 10.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
11.06.2018 01:48
Рубрика: В мире

Авиакатастрофа в Висконсине унесла жизни четырех человек

В американском штате Висконсин потерпел крушение одномоторный самолет Cessna 182. На его борту находились четыре человека, в том числе пилот, все они погибли.

Венгрия объявила воздушную тревогу из-за самолета-нарушителя из Украины

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, самолет в воскресенье вылетел из Чикаго и направлялся в муниципальный аэропорт в округе Монро. Незадолго до посадки воздушное судно начало терять высоту и в итоге рухнуло в поле. На месте падения возник пожар, который был потушен прибывшими спасателями.

Авиационные власти США приступили к расследованию инцидента.

Главное сегодня

Советник Трампа: Трюдо ударил США "ножом в спину"
Путин оценил звонок Порошенко
Ким Чен Ын провел встречу с премьер-министром Сингапура
Опубликовано видео ДТП с поездом под Орлом
Премьер Италии рассказал о работе над снятием санкций против России