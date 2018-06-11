Авиакатастрофа в Висконсине унесла жизни четырех человек

В американском штате Висконсин потерпел крушение одномоторный самолет Cessna 182. На его борту находились четыре человека, в том числе пилот, все они погибли.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, самолет в воскресенье вылетел из Чикаго и направлялся в муниципальный аэропорт в округе Монро. Незадолго до посадки воздушное судно начало терять высоту и в итоге рухнуло в поле. На месте падения возник пожар, который был потушен прибывшими спасателями.

Авиационные власти США приступили к расследованию инцидента.