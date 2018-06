Что не пропустить по ТВ на неделе с 11 по 17 июня

Прорыв в бессмертие

Первый канал очень быстро после проката (через месяц после кинотеатральной премьеры) поставил в эфир фильм Константина Хабенского "Собибор" (14 июня в 21:35). Военная лента снята по мотивам книги Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие", рассказывающей о том, как в октябре 1943 года заключенные нацистского лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной армии Александром Печерским поднимают восстание. Выход фильма приурочен к 75-й годовщине восстания узников в Собиборе. В ролях: Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Михалина Ольшанска, Филипп Рейнхардт, Мария Кожевникова, Фелиция Янкель, Дайнюс Казлаускас, Гела Месхи, Сергей Годин, Роман Агеев. Закадровый текст читает Сергей Бурунов. "Тема нацизма, геноцида будет, увы, актуальна всегда, - уверен Константин Хабенский, для которого этот фильм - дебют в качестве режиссера. - Мы видим, что люди ненавидят и убивают друг друга за "неправильный" язык, вероисповедание, цвет кожи, разрез глаз. Нацизм - предельная степень сгущения зла, сопротивление такому абсолютному злу как раз и порождает беспримерные образцы героизма, остающиеся в веках. Из таких героев был Александр Печерский".

Не могу не думать о тебе

Канал "Городские пижоны" представляет премьеру британского документального фильма "Стинг: Концерт в "Олимпии" (Sting - Live At The Olympia Paris). Эфир - на Первом канале 16 июня в 23:55. Концерт в рамках мирового гастрольного тура Стинга 57th & 9th Tour в поддержку 12-го (одноименного) сольного альбома исполнителя. Выступление было записано в апреле 2017 года в парижском концертном зале "Олимпия". Яркое исполнение новых песен, включая заразительную гитарную композицию "I Can’t Stop Thinking About You" и похожую на гимн "50 000", а также классика времен The Police и последующего сольного репертуара демонстрируют весь спектр жанров, в которых работает музыкант. Вместе со Стингом на сцене Доминик Миллер (гитара), Джош Фрис (ударные), Руфус Миллер (гитара), Перси Кордона (аккордеон), Джо Самнер (бэк), а также Диего Навера и Джерри Фуэнтес из The Last Bandoleros.

Виды на Видова

Премьера документального фильма "Олег Видов. С тобой и без тебя" - на Первом канале 17 июня в 10:15. Всем казалось, что с такой внешностью у актера Олега Видова была не жизнь, а сказка. Но на пике карьеры Видов бросил все и эмигрировал в США. Что же на самом деле изменило его судьбу? Об этом в фильме расскажут близкие актеру люди. Имя Олега Видова прогремело на всю страну, когда он снялся в главной роли в советском кинохите 70-х - вестерне "Всадник без головы". Актеру тогда было 29 лет - и слава накрыла его с головой! У него появились толпы поклонниц. Правда, актер на них даже не смотрел - он был женат. Но жена Марина очень ревновала его. И в итоге именно она настояла на разводе. Среди поклонниц актера оказалась самая влиятельная дама страны - дочь генерального секретаря СССР Галина Леонидовна Брежнева. Именно при ее активном участии Олег познакомился с первой красавицей Москвы - Натальей Федотовой. Они быстро поженились. Олег Видов непрестанно работал, потому что жена хотела многого, и требовала все больше и больше... В конце концов, Видов устал и подал на развод. Федотова этого ему не простила. Бывшая супруга в отместку решила уничтожить Олега как артиста. Его перестали приглашать сниматься.

В 1983 году, не выдержав откровенного бойкота, Видов при первой же возможности уехал в Югославию на съемки фильма "Молодежный оркестр”. Для этого ему пришлось пойти на фиктивный брак с некоей югославкой Верицей Йованович. Возвращаться на родину Видов уже не хотел. Он поехал к друзьям в Италию, там познакомился с будущей женой - американкой Джоан - и переехал жить в США.

Авторы фильма снимали в пригороде Лос-Анджелеса, где живет вдова Олега Видова. Они расскажут и о взаимоотношениях актера с сыновьями. В США Олег Видов был счастлив. Но в 2010 году ему поставили смертельный диагноз. Джоан боролась за Олега до самого конца...

Они нас вылечат?

Документальный фильм "Маги экрана. Экстрасенсы из телевизора" - на канале "Россия 1" 17 июня в 00:30. В нем - воспоминания о том, как настоящая эпидемия возникла в нашей стране в конце восьмидесятых годов прошлого века: нашествие колдунов, ворожей и целителей. Экстрасенсы из телевизора Анатолий Кашпировский и Аллан Чумак стали в России именами нарицательными. В этих персонажах для миллионов людей воплотилось все доброе и злое, что принесли в нашу жизнь маги телеэкрана. Джинн веры в чудо, выпущенный ими из бутылки в конце восьмидесятых годов XX века, и не собирается возвращаться обратно. Он продолжает вольготно жить на сотнях кабельных и спутниковых каналов. Люди по-прежнему хотят чуда, которое им обещают экстрасенсы из телевизора. В фильме принимают участие: Александр Иваницкий (олимпийский чемпион, бывший главный редактор главной редакции спортивных программ Гостелерадио), Владимир Мукусев (тележурналист, ведущий и выпускающий редактор программы "Взгляд"), Владимир Жириновский (председатель ЛДПР), Алексей Горовацкий (член Академии Российского телевидения, режиссер научно-популярных программ "Очевидное-невероятное" и "Под знаком Пи"), Алексей Ситников (политтехнолог, доктор психологических наук, доктор экономических наук), Зураб Кекелидзе (генеральный директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского, доктор медицинских наук, профессор).

Перерыв по юмористическим причинам

Премьеру документального фильма "Кабачок" эпохи застоя", посвященного самому продолжительному телесериалу СССР, смотрите 11 июня, в 10:35 на канале "ТВ Центр". 31 декабря 1965 года на экранах телевизоров вдруг возникла заставка: "Перерыв по юмористическим причинам". Так в эфире появилась передача, которая в скором времени стала любимицей советских зрителей. "Кабачок 13 стульев" распахивал свои двери почти 15 лет - с 1966 по 1980 годы. За это время герои программы стали, пожалуй, самыми узнаваемыми актерами страны - причем зрители не всегда помнили их настоящие фамилии, только сценические имена - пани Зося, пан Спортсмен, пан Гималайский… Зоя Зелинская (пани Тереза), Наталья Селезнева (пани Катарина), Виктория Лепко (пани Каролинка) и сегодня с удовольствием делятся воспоминаниями об этой работе. Откуда брались бесконечные шутки, а также песни, костюмы, грим? В каких отношениях на самом деле состояли самые известные "кабачковцы"? И как проект, вроде бы посвященный иностранным панам и пани, ухитрился стать поистине народным? Участвуют: Зоя Зелинская, Валентина Шарыкина, Виктория Лепко, Вера Васильева, Карина Мишулина, Александр Панкратов-Черный, Аркадий Инин, Александр Галевский, Анатолий Трушкин.

Уроки пения

Премьера документального фильма "Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал" на канале "ТВ Центр" 12 июня, в 10:30. Евгений Дятлов окончил Ленинградский институт театра музыки и кинематографии в 1990 году, в самое трудное для кино и театра время, и потому его путь к известности был долог и крут. Не желая мириться с качеством предложений в кино, он задумывается о певческой карьере еще в конце 90-х, и после участия в телепроекте "Две звезды" его мечты о пении стали воплощаться в жизнь. Как ни странно, пение помогло и его актерской карьере - благодаря вокалу на него обратил внимание режиссер Сергей Урсуляк, собравшийся снимать сериал по роману "Жизнь и судьба". Теперь Дятлов может выбирать - пение или актерство, какую роль сыграть, а от какой лучше отказаться. И Дятлов искренне считает, что почти всем своим успехом он обязан своей третьей жене - актрисе Юлии Джербиновой, с которой растит дочь Василису. Почему? Что в нем изменилось за эти годы? Об этом и многом другом расскажет сам артист, а также актеры Андрей Мерзликин, Екатерина Гусева, Виктор Хориняк, Сергей Пускепалис, Полина Агуреева, Зоя Буряк, кинорежиссер, сценарист Олег Погодин, мама артиста Любовь Дятлова.

"Знакомство" с Маковецким

Канал НТВ поздравит народного артиста России Сергея Маковецкого с 60-летием премьерой нового остросюжетного фильма "Знакомство" 12 июня в 22.20. Вместе с юбиляром в этом остросюжетном фильме снялись Павел Баршак, Агния Кузнецова, Владимир Епифанцев. Маковецкий в фильме играет старшего брата главного героя. По роли - он художник, любимчик отца и любимец женщин. Но в одно ничем непримечательное утро младший Коля находит брата мертвым. Зритель вместе с героями будет "проходить квест" на тему "Кто убийца?" Маковецкий побывает и на канале "ТВ Центр" в гостях у ведущей ток-шоу "Мой герой" - 13 июня в 13:40. Расскажет о том, что сыграв несколько десятков ролей в кино, имея много наград и звание народного артиста России, он до сих пор считает себя "актером в поиске".

"Это как жить с женщиной, которая постоянно на девятом месяце беременности, все время на сносях. И отсюда мы все время должны говорить только о предстоящих родах: "Ты стал ко мне хуже относиться. Ну, конечно, я стала страшная…". Ты же все время должен говорить: "Что ты, родная, я люблю тебя еще больше. Ты еще лучше, чем прежде, милая". И это, конечно, тяжеловато, но я понимаю, что Сереже это необходимо. Он так устроен: он либо хочет "забеременеть", либо уже сразу на 9 месяце. Это тяжкая жизнь, и, в основном, для его жены Лены. Ей нужно поставить памятник, потому что терпеть вечно беременного мужика всю жизнь сложно", - рассказывает режиссер Сергей Урсуляк. Какие еще неожиданные признания и откровения зритель услышит от коллег Маковецкого? Об этом - в программе.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов - в Токио

На "России К" концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Токио - 12 июня в 22:20. Концерт звездной пары состоялся в Токийском Suntory Hall. Гигантский концертный комплекс построен в нетрадиционной форме, напоминающей греческий амфитеатр, где зрители сидят вокруг сцены, окружая музыкантов. Здесь каждый звук, рожденный голосом либо инструментом, распространяется в огромном пространстве с молниеносной скоростью, наполняясь красочными обертонами. Музыканты, которым доводилось в нем выступать, называют этот зал восьмым чудом света. В исполнении Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова прозвучат сцены и арии из опер Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Франческо Чилеа, Умберто Джордано, а также произведения Имре Кальмана и Эрнесто де Куртиса. Концерт пройдет в сопровождении Токийского филармонического оркестра, дирижер - Ядер Биньямини.

"Кинотавр": мэтры и дебютанты

Программа "Кинескоп" с Петром Шепотинником будет посвящена 29-му Открытому российскому кинофестивалю "Кинотавр" (15 июня, 23:35). После "Кинотавра" есть о чем поговорить. Это премьеры новых фильмов Натальи Мещаниновой, Алексея Федорченко, Сергея Ливнева, Авдотьи Смирновой, Дениса Шабаева, Ивана И. Твердовского, Михаила Сегала, яркие дебютные картины актера Александра Горчилина, выпускника мастерской Александра Сокурова Владимира Битокова. В этом году на "Кинотавре" дебютов оказалось так много, что кинофестиваль увеличился на один дополнительный конкурс и день: для режиссеров-дебютантов сделали отдельный смотр, в который вошло восемь картин. Семь из них созданы при содействии российского Министерства культуры, за два года поддержавшего около сорока проектов молодых авторов. Всего на отбор было подано 102 полнометражных фильма. Рассказ о самых интересных премьерах, а также интервью с кинематографистами разных поколений и составят сюжет выпуска июньской программы "Кинескоп" с Петром Шепотинником.