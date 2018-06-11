Что ждать от встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа

Завтра в 9 часов утра (4-00 по Москве) в Сингапуре начнется саммит, которые имеет все шансы на то, чтобы стать главным политическим событием года и в любом случае однозначно обречен войти в историю. В одной из шикарных гостиниц стартует беспрецедентная встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.

Оценки и предсказания экспертов по поводу исходов этого события настолько разнятся, что практически можно услышать любой прогноз - от превращения Соединенных Штатов и Северной Кореи если не в лучших друзей, то как минимум в страны с дипотношениями и началом развития полноценного сотрудничества до возобновления конфронтации и даже ядерной войны США и КНДР.

Какие же ставки на кону этого саммита? Какие могут быть варианты развития ситуации? Что же будут обсуждать и до чего в итоге могут договориться Трамп и Ким, которые еще совсем недавно не стеснялись называть друг друга не иначе как "сумасшедшим человеком-ракетой" или "маразматиком"? "Российская газета" дает краткий обзор основных тем саммита и тех черт, которые его отличают от других встреч на высшем уровне.

Неординарность лидеров

Предыдущие лидеры Соединенных Штатов и Северной Кореи несколько раз озвучивали готовность пообщаться друг другом, но всегда каждая из сторон говорила это в пропагандистских целях, "для галочки", выдвигая такие условия, которые были заранее неприемлемы, сводя на ноль все шансы на встречу. Потому надо было, чтобы в США и КНДР сложились такие условия, появились такие лидеры, к которым хотя и можно относиться по-разному, но нельзя отказать в неординарности, смелости, готовности ломать стереотипы и идти поперек того, что считалось до этого "главной линией".В итоге звезды так сошлись, что в США президентом стало Дональд Трамп, а в Северной Кореи - Ким Чен Ын. Оба весьма харизматичные и авторитарные.

Дональд Трамп, как известно, стал президентом США не "благодаря", а во многом вопреки - в первую очередь вопреки желанию не только политических оппонентов из числа демократов, но даже противодействию со стороны формально "своих" - республиканцев. Таковым, во многом изгоем, "неформалом" политической элиты США он остается и до сих пор. Решение встретиться с Кимом Трамп принял во многом спонтанно, успел передумать, но в итоге все же решил, что стоит рискнуть.

Трамп действительно достаточно сильно рискует. Если не будет серьезного успеха, то на него в США обрушится шквал критики за "встречу с тираном и диктатором". Но миллиардеру Трампу, которые до этого успел не раз стать банкротом, чтобы снова заработать большие деньги, похоже не привыкать "играть по-крупному".

С другой стороны находится Ким. Трудно сказать, что у него в голове сейчас. Но он не перестает удивлять. Когда в конце 2011 года он встал во главе Северной Кореи и ему еще тогда не было и 30 лет, многие предрекали превращение его в "политическую игрушку генералов", предрекали хаос в КНДР и многое другое. Но Ким убрал, в том числе и путем жестких репрессий всех возможных конкурентов, упрочил свою власть, не побоялся неоднократно доводить ситуацию на Корейском полуострове до балансирования на грани вооруженного конфликта и теперь вот новые резкий разворот - выход из самоизоляции, целая серия саммитов с лидерами соседних государств и кульминация - встреча с Трампом.

Хотя про реальную ситуацию в КНДР трудно говорить что-то точно, но все же можно с большой долей уверенности предположить, что и у Кима ставки очень высоки. В том числе и в том смысле, что он уже неоднократно заявил о готовности отказаться от ядерного оружия, на создание которого потрачено столько сил, средств и энергии северокорейской нации и чем северокорейцы искренне гордятся. А потому "взять всё это и отдать" (даже при всех оговорках) - очень высокая ставка для Ким Чен Ына. Этого могут "не понять" и в самой Северной Корее.

Говоря про "схождение звезд" в пользу нынешнего саммита следует также отдельно отметить и роль нынешнего южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и его окружения, которые по сути уговорили Кима и Трампа встретиться, сыграв роль посредников и "конфликтных менеджеров", когда казалось, что саммит уже не состоится. Опять же, и в Южной Корее тоже должны были "сойтись звезды", чтобы в мае 2017 года после импичмента Пак Кын Хе к власти пришел Мун Чжэ Ин - человек, настроенный на развитие связей с Севером, сменив консерваторов, которые до этого правили на Юге десять лет и выступали за давление на Пхеньян.

Секретность процесса и непредсказуемость итогов

"Саммит может продлиться всего лишь несколько минут, а может и два дня. Все зависит от того, как пойдет", - туманно заявили пару дней назад в Вашингтоне, отвечая на вопросы журналистов, которые пытались выяснить: "А чего же ждать?"

Мы уже сказали про непредсказуемость итогов саммита, и это действительно так. Но все же достаточно новым является то, что почвы для более-менее обоснованных прогнозов почти нет. Если с Северной Кореей, где принятие решений на высшем уровне всегда было тайной за семью печатями, это привычно, то для США это несколько ново.

Ведущие СМИ США при всех своих связях в правительстве и высоком руководстве выдают лишь разрозненные и противоречивые прогнозы в том числе по повестке дня и возможных конкретных договоренностях. Трамп, будучи изгоем в политической элите США, отстранил основные ведомства от подготовки саммита, сконцентрировав всё в руках очень ограниченного количества самых близких помощников. А потому, если что-то и "протекает" в СМИ, то очень мало.

Исходя из практики саммитов, все решается до личных встреч лидеров - в ходе предварительных переговоров, а главы государств обычно встречаются, чтобы может получше лично узнать друг друга, посмотреть друг другу в глаза, пожать руки перед объективами фото- и телекамер и поставить подписи под тем, что уже до этого приготовили их помощники. Однако в нашем случае нельзя исключать, что Трамп и Ким будут решать лично и прямо на месте. Как минимум, склонность к неординарным и смелым шагам одного и полная концентрация абсолютно всей полноты власти в руках другого делает это возможным. Лидеры США и КНДР уже показали, что могут удивлять хотя бы тем, что решили встретиться друг с другом, а потому возможны сюрпризы и решения "прямо здесь и сейчас". Не случайно, что завтра саммит стартует с того, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын начнут общаться сразу с глазу на глаз, без помощников, только в присутствии пары переводчиков. Вполне может быть, что эти два часа и определят исход всей встречи, а дальнейшее общение с участием всего состава делегации станет уже "доводкой деталей" тех основных решений, которые будут приняты в самом начале. "Насколько известно, в личном плане Трампу очень симпатичные авторитарные руководители, а потому мы вполне можем ожидать, что оба руководителя начнут импровизировать, действуя не потому сценарию, который им приготовили их помощники", - сказал "Российской газете" эксперт, хорошо осведомленный о ситуации в окружении президента США.

Прощай оружие, ядерное оружие?

Если переходить непосредственно к тем темам, которые будут обсуждаться, то конечно же самой главной из них будет ядерное оружие КНДР и средства их доставки, в первую очередь ракеты. Тут опять же палитра прогнозов очень широка.

Есть те, кто не исключают, что Северная Корея в итоге "всё сдаст", решив расстаться с ядерным оружием в самые краткие сроки, а Ким Чен Ын окажется "северокорейским Горбачевым", но хватает и тех, кто уверен, что Пхеньян попытается максимально затянуть процесс и не отдаст ничего серьезного. Есть точка зрения, что КНДР в конце концов согласится прекратить развитие ядерной программы, ликвидирует все мощности, но всё же оставит то, что сейчас уже есть - то есть готовые ядерные боеголовки и ракеты - как гарантия на тот случай, что Трамп или те, кто будет руководить США после него, не передумают и не откажутся от соглашений. Тут логика и Пхеньяна будет понятна: отдав один раз ядерное оружие, потому его быстро заново не создашь, а объявить соглашения недействительными можно мгновенно, придумав даже не особо оригинальный предлог. Тот же Трамп это продемонстрировал на примере отказа от соглашений с Ираном.

CVID против CVIG

Северокорейцам нельзя отказать в дипломатическом остроумии. Если для принципа ядерного ядерного разоружения КНДР зарубежные эксперты придумали аббревиатуру CVID, которая после расшифровки и перевода с английского означает "полное, проверяемое и необратимое разоружение", то, насколько известно, сейчас КНДР в ответ на этот придумала свой ответ - CVIG. Это уже характеристика тех гарантий своей безопасности, на которые Пхеньян может согласиться в обмен на отказ "от бомб и ракет". В переводе CVIG означает "полные, проверяемые и необратимые гарантии" того, что на безъядерную Северную Корею никто - в первую очередь США - не нападет под тем или иным предлогом. Тут опять же остается только гадать, что это могут быть за гарантии. Понятно, что это будет какой-то документ, но что будет в нем, какие обещания и, что более важно, конкретные шаги для успокоения КНДР - это пока загадка. Хотя опять же спекуляций много: кто-то считает, что США несмотря на все свои предварительные заявления в итоге пойдут на вывод своих войск из Южной Кореи, кто-то, что КНДР гарантируют чуть ли не "ядерный зонтик" США и прочее…

Мир, дружба, инвестиции

Ким Чен Ын в этом году уже успел удивить мир, когда в одностороннем порядке пошел на неожиданные уступки, объявив в апреле о прекращении ракетных и ядерных испытаний, остановке программы развития этих вооружений и когда взорвал не только единственный ядерный полигон, но и, как выяснилось недавно, один из важнейших объектов для испытаний новых видов ракет. Вопрос "А почему это сделал, когда как минимум мог бы это "хорошо продать" на тех же переговорах с Трампом?" так до сих пор висит в воздухе.

Понятно, что и за это, и за отказ от ядерного оружия вообще Ким Чен Ын помимо гарантий безопасности будет требовать и многое другое.

Однозначно, что КНДР будет настаивать на отмене как международных, так и односторонних санкций, которыми пытаются удушить северокорейскую экономику, заставив таким образом Кима заплатить за свои ракетно-ядерные амбиции.

Интересно, что высшие чиновники США, включая Трампа, уже успели наобещать "большое светлое будущее" и "экономическое процветание КНДР", если та согласится на условия США… А потому Пхеньян будет требовать и надеется на отмену санкций, крупные финансовые вливания, инвестиции, масштабные проекты в КНДР с участием иностранного капитала.

Хотя Трамп уже сказал, что США слишком далеко от КНДР, а потому непосредственно ядерное разоружение пусть оплачивают соседи Пхеньяна, то есть Китай, Япония и Южная Корея, но вот возможности инвестиций капитала США и международных финансовых организаций в КНДР явно будет обсуждаться. То есть следует ожидать, что Северной Корее будет предложен большой финансовый пряник. Учитывая заявления Ким Чен Ына о том, что теперь, после завершения создания ракетно-ядерного щита, все силы будут брошены на экономику, то Северная Корея в отмене санкций и инвестициях очень нуждается.

Будем дружить посольствами?

Саммит США и КНДР ставит на повестку дня и вопрос о нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По слухам, обсуждаются самые разные варианты, включая официальное установление дипотношений, открытие представительств с быстрым их превращением в полноценные посольства. Так или иначе, но здесь какие-то подвижки должны быть.

Отдельно стоит вопрос о формальном окончании Корейской войны, а также мирный договор между США и КНДР. Учитывая, что в конфликте 1950-53 гг. принимали участие не только США и КНДР, то можно предположить, что войну официально закончат скорее всего позже, когда подключатся и некоторые другие страны, но в то же время ничего нельзя исключать и здесь.

В последнее время пошли слухи о том, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын будут встречаться регулярно. В Вашингтоне уже заявили о том, что это только первый саммит, не исключив возможности последующих, а сегодня южнокорейские СМИ сообщили, что Ким уже пригласил Трампа в Пхеньян в июле.

Пожалуй, в этом нет ничего плохого. Окружающим странам в последние годы уже хватило того, что КНДР и США регулярно грозили друг другу войной и были реально близки к конфликту, так что любой диалог - лучше ссоры. Для Кима же такие саммиты - большой плюс в плане имиджа как у себя в стране, так и за рубежом: он смог добиться, чтобы лидер самой крупной в мире экономики и самой мощной военной державы общается с Ким Чен Ыном на равных.

Что будет потом?

О прогнозах на дальнейшее будущее и перспективах развития ситуации в регионе еще труднее говорить, чем об исходе саммита. Как уже отмечалось, в худшем случае нельзя исключать, что КНДР и США, если не сумеют договориться, то снова и даже с удвоенной силой начнут пугать друг друга ядерными бомбами и авианосными группировками. Учитывая, что оба лидера поставили на этот саммит очень многое, то и реакция в случае несбычи надежд может быть крайне резкой. В этом случае важна уже роль окружающих держав, включая Россию и Китай, которые должны выступить гарантами, что дело до войны все же не дойдет, даже если встреча в Сингапуре выльется в ссору.

Если же завтра обойдемся без "хлопанья дверью" любой и сторон, а уже если все пройдет так, что Трамп и Ким будут довольны, то регион ждет новый этап развития, когда можно прогнозировать и изменение баланса сил и, что самое главное, новой эры - более безопасной и стабильной. В конце концов, пожалуй, планета вздохнет с облегчением, если СМИ в ближайшие годы будут писать не об угрозах "ядерных пепелищ на месте Вашингтона" и не "точечных ударах в форточку кабинета вождя", а о том, что в Пхеньяне открылся Starbucks и MacDonald’s, а в барах Манхеттена особой популярностью стало пользоваться северокорейское пиво "Тэдонган". Так или иначе саммит 12 июня в Сингапуре обещает быть интересным и полным сюрпризов. А уже какие они будут - приятные или опасные - узнаем очень скоро.