ДНР сообщила о подготовке Украиной провокации против делегации ЕС

Украинские военные готовят провокацию против делегации из Евросоюза, которая намерена посетить районы рядом с линией соприкосновения в Донбассе. В пресс-службе министерства по государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о данных, по которым речь идет о применении переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) против вертолета с европейскими чиновниками.

Делегация комитета по вопросам политической безопасности Евросоюза с 13 по 15 июня посетит Украину, в том числе районы, прилегающие к линии соприкосновения на востоке страны.

В ведомстве ДНР утверждают, что украинские силовики собираются сбить вертолет с чиновниками из ПЗРК, а затем обвинить в этом самопровозглашенные республики Донбасса.