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11.06.2018 10:31
Рубрика: В мире

Япония потребовала от США принять меры по обеспечению безопасности полетов

Текст: Александр Ленин

Официальный Токио потребовал от США принять меры в связи с крушением американского истребителя F-15. Позицию японской стороны озвучил министр обороны Ицунори Онодэра.

"В связи с повторяющимися инцидентами с участием военных самолетов США твердо призываем принять надлежащие меры по обеспечению безопасности полетов", - заявил он. По словам главы оборонного ведомства, Япония также эксплуатирует истребители F-15. С учетом этого Онодэра отметил заинтересованность японской стороны в выяснении причин произошедшего, передает телерадиокомпания NHK.

Фото: REUTERS/Christinne Muschi
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Инцидент произошел около 6-30 утра по местному времени недалеко от префектуры Окинавы. Самолет упал в воду в 80 километрах к югу от побережья города Наха. Машина была приписана к военно-воздушной базе США Кадэна, где дислоцируется порядка 54 истребителей аналогичной модификации.

Пилот F-15 сумел катапультироваться. Летчика спасли служащие японских Сил самообороны, которые в оперативном порядке прибыли к месту бедствия на вертолете модели UH-60.

По некоторым данным, управлявший истребителем военнослужащий получил серьезные травмы. В частности, медики диагностировали у него перелом ноги. Врачи оказывают мужчине всю необходимую помощь. В настоящее время выясняются обстоятельства ЧП.

Американское военное командование подтвердило факт случившегося в своем Twitter. Жизни летчика ничто не угрожает, указывается в заявлении. Истребитель потерпел крушение в ходе проведения тренировочного полета.

Инцидент с американским F-15 вызвал критику со стороны губернатора префектуры Окинава Такэси Онаги, который потребовал от США приостановить полеты в районе самого южного японского острова до выяснения причин ЧП и предоставления гарантий безопасного использования военно-воздушной техники. "Мы не можем нести ответственность за будущее наших детей, если такие ситуации станут нормой", - подчеркнул он. Жители Окинавы обеспокоены возможностью повторения подобных аварий на земле, что неминуемо повлечет за собой серьезные жертвы гражданского населения.

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