Япония потребовала от США принять меры в связи с крушением F-15

Американское командование должно принять меры по предотвращению дальнейших авиаинцидентов на территории Японии. С таким требованием выступил японский министр обороны Ицунори Онодэра.

Напомним, в понедельник утром истребитель ВВС США F-15, вылетевший с американской базы Кадена на острове Окинава, рухнул в океан в 80 километрах к югу от города Наха. Пилот катапультировался, его обнаружили японские спасатели. Американец получил перелом ноги и серьезные ушибы.

"Мы сделали официальное представление командованию Вооруженных сил США в Японии, - цитирует ТАСС заявление Онодэры. - Министерство обороны требует неукоснительного соблюдения норм безопасности и мер по предотвращению дальнейших инцидентов".