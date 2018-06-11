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11.06.2018 17:24
Рубрика: Спорт

Игрок сборной Франции Погба оценил российское гостеприимство

Текст: Данила Жиляев

В Россию продолжают прибывать участники чемпионата мира по футболу. Накануне в нашу страну прилетела французская делегация, и "трехцветные" уже успели оценить российское гостеприимство.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Аида Гарифуллина, Робби Уильямс и Роналдо выступят на открытии ЧМ-2018

"Нас потрясающе встретили в России, - написал в своем Twitter полузащитник сборной Франции Поль Погба. - Утром мы участвовали в  мероприятиях ФИФА, теперь пора тренироваться".

Французы будут базироваться в подмосковной Истре. На групповом этапе мирового первенства они встретятся с командами Австралии, Перу и Дании.

Чемпионат мира пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах России, открытие и финал состоятся на столичной арене "Лужники". В матче открытия ЧМ-2018 сборная России встретится с Саудовской Аравией.

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