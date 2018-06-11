Игрок сборной Франции Погба оценил российское гостеприимство

В Россию продолжают прибывать участники чемпионата мира по футболу. Накануне в нашу страну прилетела французская делегация, и "трехцветные" уже успели оценить российское гостеприимство.

"Нас потрясающе встретили в России, - написал в своем Twitter полузащитник сборной Франции Поль Погба. - Утром мы участвовали в мероприятиях ФИФА, теперь пора тренироваться".

Французы будут базироваться в подмосковной Истре. На групповом этапе мирового первенства они встретятся с командами Австралии, Перу и Дании.

Чемпионат мира пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах России, открытие и финал состоятся на столичной арене "Лужники". В матче открытия ЧМ-2018 сборная России встретится с Саудовской Аравией.