Игрок сборной Франции Погба оценил российское гостеприимство
В Россию продолжают прибывать участники чемпионата мира по футболу. Накануне в нашу страну прилетела французская делегация, и "трехцветные" уже успели оценить российское гостеприимство.
"Нас потрясающе встретили в России, - написал в своем Twitter полузащитник сборной Франции Поль Погба. - Утром мы участвовали в мероприятиях ФИФА, теперь пора тренироваться".
Французы будут базироваться в подмосковной Истре. На групповом этапе мирового первенства они встретятся с командами Австралии, Перу и Дании.
Чемпионат мира пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах России, открытие и финал состоятся на столичной арене "Лужники". В матче открытия ЧМ-2018 сборная России встретится с Саудовской Аравией.
Аида Гарифуллина, Робби Уильямс и Роналдо выступят на открытии ЧМ-2018
14 июня в Москве матчем между сборными России и Саудовской Аравии стартует ЧМ-2018. На церемонии открытия турнира выступят российская оперная певица Аида Гарифуллина, британский поп-исполнитель Робби Уильямс и бразильский футболист Роналдо
Роналду и Месси прилетели в Россию
В Россию продолжают прибывать участники чемпионата мира по футболу. Португальцев с Криштиану Роналду встретили в аэропорту с караваем. А аргентинцы привезли продукты с собой - сразу 3 тонны
Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале
Известный комментатор Василий Уткин будет работать на матчах чемпионата мира на Первом канале. "Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни", - заявил Уткин