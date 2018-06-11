Иван Ургант опроверг сообщения о получении гражданства Израиля

Российский актер и телеведущий Иван Ургант в своем Instagram выступил с опровержением ранее появившейся в СМИ информации о том, что он прошел процедуру репатриации и получил гражданство Израиля.

- Я действительно уехал в Израиль...На два дня. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь, - написал 40-летний шоумен.

Он добавил в свойственной ему манере, что из уважения к своей семье просит прекратить пугать его бабушку Нину Николаевну мифической эмиграцией.

- С наступающим Днем России! И до вечера на Первом, - заключил Ургант.

Напомним, разные СМИ сообщали, что Иван Ургант получил новый паспорт в аэропорту Бен-Гурион 10 июня.