В центре России после холодных дней, когда среднесуточная температура была на 4-6 градусов ниже нормы, ожидается постепенное повышение температуры. Об этом "Российской газете" рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По его словам, наиболее интенсивные осадки в столичном регионе ожидаются еще с 12 на 13 июня. "Пройдет атмосферный фронт и немного похолодает, - уточняет Голубев. - Если 12 июня мы ожидаем 21-23 градуса, то 13-го похолодает и будет 15-20 тепла, и затем температура начнет расти, осадки прекратятся. 14 июня ожидается также 15-20 выше нуля, а вот 15 и 16 июня уже на 1-2 градуса выше. И к следующем выходным лето обещает снова вернуться. 17 июня ожидается до 25 тепла. И без осадков".

В Северо-Западном федеральном округе погода пока дождливая. Ночные температуры в пределах 4-9 тепла. Днем 13-18, к следующим выходным возможно повышение до 16-20 тепла.

На юге Центрального федерального округа погода более теплая. Но более дождливая. Ночные температуры - 10-15 тепла, а днем 20-25 градусов. На севере Приволжского федеральном округа (Кировская, Нижегородская области, Пермский край) значительно холоднее, чем на юге. В северной части ночью 7-12 градусов, днем 13-18, а на юге (в Саратовской, Самарской, Пензенской областях) ночью 8-13, днем 17-22 тепла.

В Южном и Северо-Кавказском округах погода с кратковременными дождями, грозами и ливнями и довольно тепло. Ночью 11-16, днем 25-30 градусов.

Пока, к сожалению, засушливая погода будет преобладать в степных районах Крыма. Там уже давно не было дождей, и почва сильно высохла. В Гидрометцентре уточняют: если и начнутся дожди, то ближе к концу июня. Вызвать их искусственно тоже невозможно. "Если есть кучевые облака, то их можно с помощью специальных реагентов рассеять и вызвать дождь. Но если облаков нет, то осадки не появятся", - добавляет Голубев.

На Урале сохранится прохладная погода. В северной части (Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий округа) по ночам 4-9 градусов, днем 13-18 градусов. А вот на юге (в Челябинской, Свердловской областях) ночью от 8 до 13 тепла, а днем 18-23. И постепенное дальнейшее повышение температуры. Но без кратковременных дождей не обойдется.

На юго-западе Сибири тепло. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае, Республике Алтай будут кратковременные дожди с грозами. Преобладающая температура ночью 10-15, днем плюс 23-28 градусов. Примерно такая же температура и в Забайкалье. Кратковременные дожди здесь возможны в течение всей недели.

На Дальнем Востоке фон температуры ниже нормы. Лишь на юге Дальнего Востока - в Приморье - ночью 5-10 тепла, а днем 19-24 градуса. В остальных регионах Дальневосточного федерального округа преобладающая температура по ночам 4-9 тепла, днем плюс 12-17 градусов.