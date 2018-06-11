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11.06.2018 20:55
Рубрика: В мире

Ким Чен Ын сделал "селфи" с сингапурскими министрами

Текст: Олег Кирьянов (Сингапур)

Вечером 11 июня лидер КНДР Ким Чен Ын прогулялся по вечернему Сингапуру и осмотрел местные достопримечательности. Кима сопровождали министры иностранных дел и образования Сингапура, также с ним была его младшая сестра - Ким Ё Чжон.

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Что ждать от встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа

Сначала Ким Чен Ын осмотрел футуристические "Сады у залива" Сингапура, где пробыл около 20 минут, затем посетил смотровую площадку SkyPark на 57-м этаже.

Ким находился на этих объектах в то время, когда там было множество туристов, для которых появление лидера Северной Кореи стало большим сюрпризом. Правда фотографировать Ким Чен Ына посторонним не разрешили. Больше в этом плане повезло сингапурским чиновникам. Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, его коллега - глава министерства образования Онг Йе Кунг сделали "селфи" с Ким Чен Ыном. Эту фотографию глава внешнеполитического ведомства сразу же выложил на свою страничку в сети Instagram. Судя по фото, Ким улыбается и чувствует себя в Сингапуре весьма комфортно. 

Помпео: США хотят убедиться в искренности намерений КНДР
Напомним, что 12 июня в Сингапуре пройдет первая в истории встреча лидеров США и КНДР - президента Дональда Трампа и председателя Госсовета Ким Чен Ына. Ожидается, то в ходе саммита стороны обсудят широкий круг вопросов, включая ядерное разоружение Северной Кореи, гарантии безопасности США Пхеньяну, вопрос об отмене санкций против КНДР, экономическую помощь Северной Корее, а также возможную нормализацию американо-корейских отношений вплоть до установления дипотношений, обмена посольствами и заключения мирного договора. Оба лидера прибыли в Сингапур 10 июня.

#Jalanjalan #guesswhere?

Публикация от Vivian Balakrishnan (@vivianbalakrishnan)

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