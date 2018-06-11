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11.06.2018 09:54
Рубрика: Власть

Лавров: Главы МИД ОДКБ приняли заявление по Договору РСМД

Главы министерств иностранных дел стран - членов Организации договора о коллективной безопасности приняли заявление с призывом к США решать вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в рамках консультаций.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, в принятом заявлении выражается поддержка Договора.

- Одновременно выражается озабоченность, что в последнее время возникают некоторые ситуации, которые позволяют предположить, что он находится под угрозой, - цитирует ТАСС слова Лаврова.

По словам министра, сложившаяся ситуация не находится в чьих-либо интересах. В связи с этим Сергей Лавров выразил надежду на то, что заявление будет услышано и возымеет действие.

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