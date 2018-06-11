Мария Гайдар решила уйти из Одесского областного совета

Депутат Одесского областного совета Мария Гайдар решила сложить полномочия. Голосование по этому вопросу предусмотрено в проекте решения облсовета, которое может быть принято на следующей неделе.

"Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар М. Е., избранного в многомандатном избирательном округе по избирательным спискам Одесской территориальной организации "Блок Петра Порошенко "Солидарность", - написано в проекте документа.

Как сообщает украинское агентство УНИАН, ранее Мария Гайдар сама подала заявление об отставке.

Мария Гайдар получила украинское гражданство и начала работать в украинских властных структурах в 2015 году, когда она была назначена в команду Михаила Саакашвили, на тот момент занимавшего должность главы Одесской областной государственной администрации.