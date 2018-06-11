Меркель может приехать на ЧМ-2018 по футболу в России
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает своей поездки на чемпионат мира по футболу в России, стартующий через несколько дней. В интервью немецкому телеканалу ARD политик отметила, что такая поездка не нарушила бы ее принципов и могла бы оказаться полезной.
По словам Меркель, вероятный визит "можно было бы использовать для политических переговоров", в продолжение недавней встречи канцлера с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Она указала, что поддержание диалога необходимо для поиска решений международных конфликтов: "Россия нужна нам для переговоров по разоружению, по Украине, поиску политических решений по Сирии".
Меркель также допустила возможность возрождения формата "группы восьми" с участием России, что недавно предложил сделать президент США Дональд Трамп.
Аида Гарифуллина, Робби Уильямс и Роналдо выступят на открытии ЧМ-2018
14 июня в Москве матчем между сборными России и Саудовской Аравии стартует ЧМ-2018. На церемонии открытия турнира выступят российская оперная певица Аида Гарифуллина, британский поп-исполнитель Робби Уильямс и бразильский футболист Роналдо
Роналду и Месси прилетели в Россию
В Россию продолжают прибывать участники чемпионата мира по футболу. Португальцев с Криштиану Роналду встретили в аэропорту с караваем. А аргентинцы привезли продукты с собой - сразу 3 тонны
Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале
Известный комментатор Василий Уткин будет работать на матчах чемпионата мира на Первом канале. "Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни", - заявил Уткин