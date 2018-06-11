Меркель может приехать на ЧМ-2018 по футболу в России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает своей поездки на чемпионат мира по футболу в России, стартующий через несколько дней. В интервью немецкому телеканалу ARD политик отметила, что такая поездка не нарушила бы ее принципов и могла бы оказаться полезной.

По словам Меркель, вероятный визит "можно было бы использовать для политических переговоров", в продолжение недавней встречи канцлера с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Она указала, что поддержание диалога необходимо для поиска решений международных конфликтов: "Россия нужна нам для переговоров по разоружению, по Украине, поиску политических решений по Сирии".

Меркель также допустила возможность возрождения формата "группы восьми" с участием России, что недавно предложил сделать президент США Дональд Трамп.