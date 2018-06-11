Назвавшая Трампа диктатором ведущая принесла извинения

Ведущая американского телеканала Fox News Эбби Хантсман, которая является дочерью посла США в РФ Джона Хантсмана, принесла извинения после того, как назвала американского президента Дональда Трампа диктатором.

Как передает ТАСС, ведущая в эфире одной из передач Fox News по ошибке назвала предстоящий саммит в Сингапуре между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном "встречей двух диктаторов". В качестве гостя в студии находился экс-директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. Судя по всему, он не обратил внимание на слова Хантсман. Оговорку ведущей услышали пользователи соцсетей, многие потребовали от нее и самого телеканала объяснений. Впоследствии Хантсман вынуждена была в телеэфире извиниться за свою ошибку.

Отмечается, что Fox News известен своим благосклонным отношением к президенту и его администрации.