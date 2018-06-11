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11.06.2018 05:20
Рубрика: В мире

Не менее семи человек пострадали при пожаре в больнице Лондона

При пожаре в больнице на севере Лондона не менее семи человек отравились угарным газом. Об этом сообщила пожарная служба британской столицы.

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По ее данным, в настоящее время ситуация в районе Энфилд под контролем. "Сорок пять человек были эвакуированы из палат больницы до прибытия (пожарной) бригады. Семи пострадавшим от отравления угарным газом была оказана помощь на месте", - приводит ТАСС сообщение спасателей.

Возгорание в больнице произошло в воскресенье вечером. Пламя распространилось на небольшую часть первого этажа двухэтажного здания. В тушении участвуют восемь пожарных расчетов и 58 пожарных. Причина возгорания не сообщается.

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