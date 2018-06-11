Нецензурная брань Роберта де Ниро в адрес Трампа сорвала овации

Актер Роберт де Ниро со сцены нецензурно обругал президента США Дональда Трампа на церемонии вручения премий в Нью-Йорке. Как сообщает электронный ресурс TMZ, публика приветствовала слова артиста бурными аплодисментами.

Де Ниро, и ранее нелестно отзывавшийся о действующем хозяине Белого дома, поднялся на сцену церемонии Tony, чтобы вручить награду музыканту Брюсу Спрингстину. Свое выступление он начал с того, что сказал: "Хватит говорить: "Долой Трампа". Вместо этого он предложил говорить "Не пошел бы Трамп", присовокупив крепкое выражение о том, куда именно следовало бы отправиться американскому лидеру. Зал бурно приветствовал эту идею.

Большая часть актеров Голливуда и культурной элиты США крайне негативно относятся к Дональду Трампу. Американский президент регулярно становится предметом насмешек на разнообразных церемониях такого рода и светских мероприятиях. Сам Трамп по этому поводу сильно не переживает, не менее жестко высказываясь о своих критиках, поскольку его электорат - рабочий класс и провинциальная Америка.