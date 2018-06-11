Освещать встречу Трампа и Ким Чен Ына приехали около 3 тыс. журналистов

Историческая встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына привлекает огромное внимание средств массовой информации всего мира. Согласно информации организаторов, освещать это мероприятие аккредитованы от 2500 до 3000 сотрудников телеканалов, информагентств, газет и прочих СМИ, среди которых есть и "Российская газета".

Как стало известно, краткое время для подготовки, а также большой наплыв СМИ вызвал некоторые сбои в деятельности организаторов, которые вынуждены были работать допоздна. В ряде случаев аккредитации были выданы настолько поздно, что это не позволило некоторым СМИ получить необходимые для въезда журналистские визы. Медиа, у чьих стран предусмотрен с Сингапуром безвизовый режим посещения в туристических целях, воспользовались этой привилегией и заехали как туристы, тогда как другим пришлось импровизировать, прибегая к разным уловкам, вплоть до использования системы транзита при посещении с выездом в третью страну. "Мы приносим извинения за доставленные неудобства и просим проявить терпение и выдержку", - заявили в министерстве информации и связи Сингапура, которое занималось аккредитацией.

Большинство журналистов прибыли в Сингапур заранее. Помимо главного международного пресс-центра в городе развернуты несколько дополнительных аналогичных мест. Так, Южная Корея открыла собственный пресс-центр, предоставив доступ в него для своих СМИ и аккредитованных в Республике Корея иностранных корреспондентов. США также открыли свой пресс-центр для пула своих аккредитованных журналистов.

Как известно, уже произошло несколько скандалов в связи с поведением некоторых СМИ. Так, за несанкционированное проникновение на территорию посла КНДР в Сингапуре местная полиция задержала двух репортеров южнокорейского телеканала KBS. В итоге они были выдворены из страны. Также Сингапур покинул и их коллега, который находился рядом резиденцией, хотя и не зашел на ее территорию. KBS уже принес извинения за поведение своих сотрудников. После этого случая власти Сингапура в очередной раз обратились к масс-медиа, указав на обязанность неукоснительно соблюдать местные правила и законы.

Напомним, 12 июня в Сингапуре начинается первая в истории встреча лидеров США и КНДР - президента Дональда Трампа и председателя Госсовета Ким Чен Ына. Ожидается, что в ходе саммита стороны обсудят широкий круг вопросов, включая ядерное разоружение КНДР, гарантии безопасности США Пхеньяну, вопрос об отмене санкций против КНДР, экономическую помощь Северной Корее, а также возможную нормализацию американо-корейских отношений вплоть до установления дипотношений, обмене посольствами и заключения мирного договора. Ожидается, что саммит продлится один день, но возможно, что Ким и Трамп решат сделать практику личных встреч регулярной. Оба лидера прибыли в Сингапур 10 июня.