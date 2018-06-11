Почему Западу стоит опасаться сокращения военного бюджета России

Сокращение военных расходов России в текущем году связано с тем, что страна фактически завершила модернизацию критически важных наступательных и оборонительных систем. Вместе с тем перераспределение расходов, направленное на ускоренное развитие экономики и человеческого потенциала, может привести к тому, что в будущем на нужды обороны в абсолютном выражении станет выделяться больше средств.

Напомним, в начале мая Стокгольмский международный институт исследования проблем мира сообщил, что, по его данным, военные расходы России впервые после 1998 года сократились на 20 процентов и составили 66,3 миллиарда долларов.

- Цифры не совсем соответствуют действительности. Но тенденция указана правильно, - заметил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - В российской армии проведена широкомасштабная работа по техническому и технологическому обновлению. В основном, этот процесс завершен, и поэтому пик расходов на технологическое перевооружение пройден.

Издание Military Watch обратило внимание, что на Западе предпочли свою трактовку событий: якобы российская экономика задавлена санкциями, и в этих условиях сокращение оборонного бюджета было неизбежным. Однако, считает автор статьи, факты говорят о другом.

Он напомнил читателям, что масштабная модернизация российской армии началась после выхода США из договора по ПРО и была ускорена после войны с Грузией в 2008 году. И хотя программа затронула все рода войск, акцент был сделан на "асимметричных возможностях", имеющих решающее значение для обеспечения преимуществ по ряду направлений и сдерживания сил НАТО. В результате ПВО страны, крылатые и тактические баллистические ракеты, стратегические ядерные силы получили мощное развитие и сегодня, не исключено, являются самыми продвинутыми в мире.

То есть относительно за небольшие деньги Россия создала арсенал, позволяющий держать потенциальных соперников на расстоянии. Речь, в частности, идет о гиперзвуковых комплексах "Авангард", "Кинжал", ракете "Сармат", подводном беспилотнике с ядерным зарядом, о возможностях которых 1 марта сообщил Владимир Путин.

Теперь, когда задача модернизации армии в основном решена, акцент будет сделан на создании условий для ускорения экономического роста. К слову, подобные бюджетные маневры в истории встречались неоднократно. Автор статьи в качестве примера приводит СССР времен Хрущева, когда задача по созданию ядерных сил сдерживания США была решена. Сами американцы значительно снизили военные расходы после развертывания своих ракет в Южной Корее: держать там 300 тысяч солдат больше не требовалось. Да и КНДР пошла по тому же пути: ускоренное развитие ядерной программы позволило снизить общие затраты на оборону.

"Если акцент России на экономическом росте, ознаменованный сокращением расходов на оборону, будет столь же успешным, как и предыдущие усилия по модернизации армии, страна окажется гораздо более грозным противником, чем в последние 30 лет, - делает вывод автор статьи в Military Watch. - Если экономика страны достигнет целевых темпов роста более семи процентов в год, пожелания военных в долгосрочной перспективе будут финансироваться гораздо лучше, чем сегодня".