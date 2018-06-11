Помпео: США хотят убедиться в искренности намерений КНДР

США намерены удостовериться в искренности декларируемой готовности КНДР к денуклеаризации. Об этом журналистам заявил американский госсекретарь Майк Помпео, проводивший специальный брифинг накануне предстоящей 12 июня встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

По словам Помпео, Пхеньян в ходе предварительных консультаций "подтвердил курс на денуклеаризацию Корейского полуострова". "Мы хотим узнать, искренние ли эти намерения", - добавил он, подчеркнув, что единственным приемлемым исходом переговоров с Пхеньяном для Вашингтона является "полная и необратимая" денуклеаризация. В этом случае, по словам госсекретаря, США готовы предоставить лидеру КНДР "уникальные" гарантии безопасности.

В случае срыва переговоров Вашингтон грозит Пхеньяну усилением и без того беспрецедентно жесткого санкционного режима.

В целом Помпео выразил оптимизм относительно перспектив встречи лидеров США и КНДР, которая состоится завтра в Сингапуре и станет первым за десятки лет контактом лидеров двух стран.