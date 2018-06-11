Порошенко подписал закон о создании антикоррупционного суда на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда в стране, чего Международный валютный фонд (МВФ) долгое время требовал от Киева. Трансляция церемонии, организованной во время встречи Порошенко со студентами, велась по украинским телеканалам.

Президент назвал это "очень торжественным моментом". Ранее документ был ободрен Верховной радой. Он предусматривает гарантии безопасности судей создаваемого органа, меры для обеспечения прозрачности их набора.

МВФ давно требовал от властей Украины создания антикоррупционного суда, напрямую увязывая это с получением траншей в рамках кредитного пакета финансовой помощи Киеву.