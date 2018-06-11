Посольство РФ отреагировало на упоминание "дела Скрипалей" в коммюнике G7

Великобритании нечего предложить своим союзникам по так называемому "делу Скрипалей" кроме беспочвенных обвинений в адрес России. Об этом, как считают в посольстве РФ в Великобритании, свидетельствует коммюнике по итогам саммита "группы семи".

В этом документе лидеры "семерки" выразили поддержку версии Лондона, бездоказательно обвиняющего Москву в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, ранее осужденного в РФ за шпионаж в пользу британской разведки, и его дочери Юлии.

Представитель российской дипмиссии заявил агентству РИА Новости, что, "как и по итогам встречи глав МИД "группы семи" в апреле, мы видим беспочвенные заявления в адрес РФ, не основанные на каких-либо доказательствах". По его словам, "в своих заявлениях власти Великобритании продолжают полагаться исключительно на союзническую солидарность", будучи не в состоянии предложить партнерам ничего, кроме тезиса о том, что инциденту со Скрипалями "нет другого правдоподобного объяснения, кроме приписываемой России вины".

Дипломат выразил удивление тем, что британское правительство выдвигает серьезные обвинения и пытается спровоцировать страны Запада на реакцию, полагаясь лишь на суждения о "правдоподобности" версии, а не на факты.