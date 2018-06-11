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11.06.2018 06:16
Рубрика: В мире

Пожилой автомобилист сбил группу японских школьников

Автомобиль врезался в группу учеников младших классов в японском городе Фукуи. Шестеро детей получили различные травмы и были госпитализированы.

Фото: Константин Завражин
Водителям запретили быть за рулем больше четырех часов

Инцидент произошел в понедельник. За рулем машины находился 75-летний мужчина. Он задержан на месте происшествия, передает ТАСС.

В воскресенье в городе Сибукава автомобиль протаранил двери супермаркета и влетел в зону расположения кассовых аппаратов. Пострадали 14 человек, состояние четверых оценивается как тяжелое. Сам водитель отделался испугом, он задержан. По словам виновника инцидента, он по ошибке слишком сильно нажал на педаль газа из-за спазма.

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