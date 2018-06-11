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Рубрика: В мире

Премьер Сингапура принял Трампа в своей резиденции

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун провел в своей резиденции встречу с президентом США Дональдом Трампом. После переговоров лидеры продолжили беседу за обедом.

СМИ: Ким Чен Ын предложил Трампу приехать в Пхеньян в июле

Подробности встречи Трампа и Ли не сообщаются. Оба пока воздержались от общения с журналистами, передает РИА Новости. Политики только попозировавали фотографам, пожав друг другу руки.

Сингапур предоставил площадку для переговоров Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Саммит глав двух стран состоится завтра, 12 июня.

Ким Чен Ын тоже встречался с сингапурским премьером днем ранее.

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