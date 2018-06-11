При взрыве на газопроводе в Китае пострадали до 24 человек

В Китае, по разным данным, от 9 до 24 человек пострадали в результате взрыва на газовой трубе. В районе происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

Инцидент произошел в воскресенье утром в деревне Саньхэ уезда Цинлун (провинция Гуйчжоу). Утечка газа привела к взрыву и пожару. После ЧП газопровод автоматически был перекрыт. Пожар удалось потушить лишь в ночь на понедельник, передает РИА Новости.

В июле 2017 года в уезде Цинлун жертвами двух взрывах на газовой трубе стали восемь человек, еще 35 пострадали.