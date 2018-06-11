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11.06.2018 23:26
Рубрика: Власть

Пушков: Европа стала жертвой американской политики давления на Россию

Европейские государства стали жертвой политики США, которые оказывают давление на Россию. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

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"Европа была частью политической силы, которая поддержала США в политике давления на Россию​​​. Но в то же время Европа стала жертвой этой политики", - цитирует РИА Новости Пушкова.

По его словам, Америка не пострадала от своих действий, потерянный товарооборот с Россией не принес значительного ущерба экономике США. Однако с Европой ситуация иная.

"С Европой у нас был товарооборот 450 миллиардов в 2013 году, а сейчас, по-моему, он составит всего лишь 40% от этой цифры. С Германией у нас был торговый оборот 100 миллиардов евро, а сейчас 65 миллиардов... Поэтому именно Европа платит за американскую политику давления на Россию", - заметил сенатор, уточнив, что страны Старого света уже устали от конфронтации с РФ.

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