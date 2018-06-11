Путин рассказал о болезни Собчака

Анатолий Собчак в 1997 году был действительно сильно болен. Об этом рассказал президент Владимир Путин в интервью в фильме "Дело Собчака".

"Он не гримасничал на больничной койке и ничего не имитировал. Он был болен, его надо было лечить", - пояснил глава государства.

Напомним, что в фильме Андрея Кондрашова "Путин" глава государства рассказал, что он помог Собчаку уехать, чтобы продолжить лечение за границей.

Путин также рассказал, как написал рапорт об отставке во время путча 1991 года. "С одной стороны, я работал с Анатолием Александровичем Собчаком, он был на стороне действующей власти, Ельцина и так далее. А с другой стороны - попытка этого переворота, и силовые структуры, они были на стороне тех, кто это осуществлял. Я не мог быть там и там одновременно. Я сказал, что я для себя уже выбор сделал", - пояснил он. И тогда Путин сказал Собчаку, что не может "метаться туда-сюда".

"Я должен чувствовать себя уверенно, поэтому в данной ситуации самое правильное для меня - написать рапорт и уйти в отставку. На что он мне сказал: хорошо, так и сделайте", - вспомнил глава государства. И тогда Собчак позвонил председателю КГБ Владимиру Крючкову, и тот подписал Путину рапорт об отставке за нескольких дней.

Документальный фильм "Дело Собчака" Веры Кричевской посвящен судьбе первого мэра Санкт-Петербурга.