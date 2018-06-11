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11.06.2018 18:13
Рубрика: Власть

Путин рассказал о болезни Собчака

Текст: Кира Латухина

Анатолий Собчак в 1997 году был действительно сильно болен. Об этом рассказал президент Владимир Путин в интервью в фильме "Дело Собчака".

"Он не гримасничал на больничной койке и ничего не имитировал. Он был болен, его надо было лечить", - пояснил глава государства.

Напомним, что в фильме Андрея Кондрашова "Путин" глава государства рассказал, что он помог Собчаку уехать, чтобы продолжить лечение за границей.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Путин также рассказал, как написал рапорт об отставке во время путча 1991 года. "С одной стороны, я работал с Анатолием Александровичем Собчаком, он был на стороне действующей власти, Ельцина и так далее. А с другой стороны - попытка этого переворота, и силовые структуры, они были на стороне тех, кто это осуществлял. Я не мог быть там и там одновременно. Я сказал, что я для себя уже выбор сделал", - пояснил он. И тогда Путин сказал Собчаку, что не может "метаться туда-сюда".

"Я должен чувствовать себя уверенно, поэтому в данной ситуации самое правильное для меня - написать рапорт и уйти в отставку. На что он мне сказал: хорошо, так и сделайте", - вспомнил глава государства. И тогда Собчак позвонил председателю КГБ Владимиру Крючкову, и тот подписал Путину рапорт об отставке за нескольких дней.

Документальный фильм "Дело Собчака" Веры Кричевской посвящен судьбе первого мэра Санкт-Петербурга. 

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