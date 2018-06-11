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11.06.2018 15:55
Рубрика: Власть

Путин вручит госпремии в День России

Текст: Кира Латухина

Во вторник, 12 июня, в Кремле состоится церемония вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности.

Госпремии в области науки и технологий 2017 года удостоен коллектив НИИ "Кристаллография и фотоника" Академии наук: Михаил Алфимов, Сергей Громов и Александр Чибисов. В числе лауреатов главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов и доктор биологических наук Евгений Рогаев, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Названы лауреаты Государственной премии по искусству, науке и технологиям

Премию в области литературы и искусства 2017 года получат гендиректор калининградского Музея мирового океана Светлана Сивкова, худрук Санкт-Петербургской академической филармонии Юрий Темирканов и худрук Санкт-Петербургского академического театра балета Борис Эйфман.

Лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2017 года стала президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова.

После церемонии на Ивановской площади Кремля пройдет торжественный прием по случаю Дня России.

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