"ЕР" выдвинула Андрея Воробьева кандидатом в губернаторы Подмосковья

На внеочередной конференции Московского областного отделения партии "Единая Россия" кандидатом на предстоящие выборы губернатора Подмосковья был выдвинут действующий глава региона Андрей Воробьев.

Во внутрипартийных праймериз помимо него принимали участие еще четыре человека: член регионального политического совета "Единой России", председатель общественного совета партийного проекта "Безопасные дороги" в Подмосковье Роман Володин, депутат Госдумы Валентина Кабанова, сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Лысенко и депутат совета депутатов городского округа Луховицы Александр Толмачев. На конференции присутствовали 230 человек. Победитель выбирался тайным голосованием.

"Голоса распределились следующим образом: Александр Толмачев набрал 3 голоса, Александр Лысенко - 7, Роман Володин - 8, Валентина Кабанова - 15, Андрей Воробьев - 199 голосов", - заявил, подводя итоги голосования, председатель счетной комиссии конференции Александр Костомаров.

Андрей Воробьев в свою очередь поблагодарил участников конференции за доверие: "Хочу сказать однопартийцам спасибо за поддержку. Наша задача - единой командой двигаться вперед, чтобы сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым регионом. Впереди очень много работы".

Как рассказала "РГ" секретарь Московского областного отделения "Единой России" Лидия Антонова, все участники праймериз могут стать доверенными лицами Андрея Воробьева на выборах.

"Такое предложение прозвучало. Думаю, это хорошее предложение. Участники праймериз - известные и активные люди, которые живут интересами Подмосковья. Их опыт будет полезен нашему кандидату", - подчеркнула Антонова.