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11.06.2018 16:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Итальянский режиссер открыл воронежцам все тайны

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Сложные отношения с матерью, запретная любовь, "стыдная" болезнь, друзья из психиатрической больницы - "Июньские истории" Пиппо Дельбоно на Платоновском фестивале заставил зрителей задуматься о том, что они готовы знать о своих ближних.
Фото: facebook.com/a.parfyonov Фото: facebook.com/a.parfyonov
Фото: facebook.com/a.parfyonov

Моноспектакль итальянца, известного своими откровенными проектами в театре и кино, сделан в жанре сторителлинга, как живой и бесхитростный рассказ о себе. Стол, стул, бутылка воды, листки со стихами и сам Пиппо, стареющий здоровяк с легкомысленными кудряшками - вот, собственно, и все зрелище.

Фото: Андрей Парфенов / РГ
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Он нанизывает эпизоды из жизни на формальный стержень: основные события происходят в июне, когда Дельбоно родился, влюбился, похоронил партнера, узнал о том, что болен СПИДом… Истории насыщены (порой чересчур) подробностями, забавными и не очень. Вот тихий омут "самого католического региона самой католической страны в мире". Вот эксперименты с наркотиками. Вот комичные упражнения для начинающих актеров, третья стадия депрессии, встреча с глухонемым Бобо, которого на 30 лет заперли в психушке и который сидит в зале, чтобы в финале выйти на поклон.

Фото: Анна Власова / Дирекция Платоновского фестиваля
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Пиппо Дельбоно занимался современной хореографией, ставил классические оперы, играл в кино и снимал его сам. Искусство стало для него, испытывающего временами панические атаки и глубокое разочарование в жизни, главным смыслом существования. Насмотревшись на католичку-мать, которая, по мнению Пиппо, вела себя ханжески, артист отказался от религиозной практики исповеди - но перенес ее на сцену. Разговор о грехах юности стал такой же неотъемлемой частью спектаклей Дельбоно, как и включение в действо людей с ментальными нарушениями, которые работают в его труппе.

- Если кто-то из зрителей категорически не приемлет гомосексуализм или плохо относится к людям с синдромом Дауна и из-за этого не примет спектакль - это не моя проблема. Это проблема неготовности принять саму жизнь и ее разнообразие, - подчеркнул Пиппо Дельбоно. - Я хочу быть искренним и не стремлюсь спровоцировать, задеть или шокировать публику. Спектакль - акт любви.

Несмотря на то, что Дельбоно играет "Июньские истории" уже 13 лет, текст и композиция в целом не закреплены жестко. Многое зависит от настроения артиста и зала.

Фото: Андрей Парфёнов/РГ
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В Воронеже спектакль вместо часа с небольшим шел почти два. Пиппо то выплескивал энергию и держал зал в напряжении, то путался и терял нить разговора. В целом артист казался обессиленным - до выступления он дал понять журналистам, что вынужден пить транквилизаторы и потому находится не в лучшей форме:

- Боюсь, что во мне не будет обычной легкости, не смогу вытащить из себя юмор, потому что переживаю не лучший период. Мне очень плохо из-за болезни, лекарства помогают успокоить нервы. Может, выход на сцену станет для меня сеансом психотерапии…

Часть зрителей и восприняла "Июньские истории" как подобный сеанс - но не только для актера, но и для себя самих. Опыт сострадания - вот что, пожалуй, призван дать публике этот странный, намеренно лишенный эстетики театр.

Прямая речь

Пиппо Дельбоно, режиссер, актер:

- Я всегда использовал в спектаклях автобиографию, чтобы спасти от боли самого себя. Думаю, у каждого из зрителей есть своя боль. Но у меня история особенная. С одной стороны, я очень счастливый человек. У меня получилось делать в жизни то, что я хотел. Без какого-либо ограничения. Я делал такой театр, какой хотел. Работал с такими людьми, с какими хотел: у одного синдром Дауна, другой шизофреник, третий политический беженец. У меня есть таланты - танцевать, писать музыку, петь. Сейчас я работаю с центром Помпиду, пишу книги, играю как киноактер. И все хвалят. Я хорошо заключаю сделки и хорошо зарабатываю. У меня дома в горах, на море, в деревне. Кто-то возмутится - ничего себе дает этот Пиппо! Кто-то позавидует. Но - не стоит. У меня была тяжелая жизнь, особенно в любви. Все, что дало мне возможность стать знаменитым, в повседневной жизни свело меня с ума. Я отдался страсти без тормозов. В итоге заболел СПИДом, крыша немного поехала. Если бы ко мне прилетел джинн и предложил: "Давай, Пиппо, мы заберем всю твою гениальность, все достижения, дома и деньги, ты не сможешь больше ничего делать, окажешься в Индии или Африке без гроша в кармане, только с нормальной головой - я соглашусь".

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