Мосгаз опроверг информацию о взрыве газа в жилом доме в столице

Бытовой газ не является причиной пожара, произошедшего днем 11 июня на юго-востоке Москвы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгаза, в диспетчерскую поступила заявка "Пожар". На место выезжала бригада аварийно-спасательного формирования. Хлопка газа не было. Все элементы системы газоснабжения в порядке. Несущие конструкции дома не повреждены.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилось сообщение, что причиной пожара послужил взрыв бытового газа.

На месте происшествия работают все экстренные службы города. В настоящий момент причина пожара устанавливается.