Московский велопрокат ввел новый тариф на время ЧМ по футболу

С сегодняшнего дня в столичном велопрокате начал действовать новый тариф, введенный на время чемпионата мира по футболу.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта Москвы, за 350 рублей можно купить доступ на три дня. В абонемент входят часовые поездки, все поездки сверх этого времени оплачиваются дополнительно - 100 рублей за второй час, 450 - за следующие два часа, 1000 - за поездку от 3 до 6 часов.

Тариф ввели специально для гостей чемпионата, чтобы им удобно было пользоваться московским велопрокатом. Он будет действовать до 15 июля.

Чуть ранее оператор велопроката выпустил обновление своего приложения, теперь в нем есть поддержка английского языка.

Тем временем, количество поездок в московском велопрокате превысило 1 млн поездок с начала сезона. Всего в городе доступно 4300 велосипедов на 380 станциях.