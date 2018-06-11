Столичные власти попросили таксистов не завышать цены во время ЧМ

Столичные власти обратились к таксистам с просьбой не завышать цены во время проведения чемпионата мира по футболу.

Как напомнили "РГ" в пресс-службе столичного департамента транспорта, вместе с крупнейшими такси-агрегаторами и парками определены маршруты, которыми будут пользоваться большинство болельщиков, и для них разработаны рекомендованные тарифы. Таксистов попросили не поднимать цены выше, все тарифы размещены в специальном разделе, посвященном ЧМ-2018, единого транспортного портала Москвы transport.mos.ru.

По словам Богдана Коношенко, председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом, тарифы - справедливы, они сделаны в интересах и пассажиров, и бизнеса. "Мы все хотим показать, что современное московское такси - это комфортный и надежный вид транспорта", - сказал г-н Коношенко.

Напомним, к ЧМ около тридцати столичных и областных такси-компаний с общим автопарком порядка 5000 машин прошли специальную добровольную аккредитацию при правительстве Москвы. Таксистов учили, в том числе, основам английского языка, этикету, правовым нормам. Все машины оборудованы таксометром, фонарем на крыше, детскими креслами, возможностью принимать кредитные карты. Такие машины смогут подъезжать к стадиону ближе, чем обычные такси.

Вызвать аккредитованное такси можно только через приложение "Метро Москвы", обновление которого с таким разделом должно вскоре быть выпущено.

Также, как отметили в пресс-службе департамента транспорта, достигнуто соглашение с крупными интернет-агрегаторами такси о том, что во время ЧМ они закроют возможность вызывать такси в зоны вокруг стадиона. Яндекс.Такси подобную функцию уже подключил в последнем обновлении своего приложения.

В департаменте транспорта просят всех гостей чемпионата мира пользоваться только легальным такси и напоминают, что в Москве оно желтого цвета, с номерами желтого цвета и шашечным поясом на кузове автомобиля. Легальные такси Московской области - белого цвета с желтой полосой в средней части и с серой в нижней части машины, с шашечным поясом и белыми номерами.