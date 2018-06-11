В ДТП с автобусом в Москве пострадали 7 человек

На улице 50-летия Октября в Москве столкнулись автобус и легковая машина.

Как сообщается в официальном аккаунте столичного департамента транспорта, по информации МЧС в автобусе пострадали пятеро пассажиров, в легковом автомобиле - два человека. Погибших нет.

На месте работают представители спецслужб. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легковой машины, которую вынесло на встречную полосу.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас движение по улице 50-летия Октября существенно затруднено.