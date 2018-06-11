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11.06.2018 19:09
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Тамбове открыли памятник Валерию Халилову

Текст: Антон Валагин
Фото: Антон Валагин/РГ Фото: Антон Валагин/РГ
Фото: Антон Валагин/РГ

В центре Тамбова открыли первый в России монумент военному дирижеру генерал-лейтенанту Валерию Халилову. Церемонию приурочили к началу ежегодного фестиваля духовых оркестров, организатором и вдохновителем которого был Валерий Михайлович.

Фото: Из архива Х. Апфольтерера
Дирижер Ханнес Апфольтерер рассказал о дружбе с Валерием Халиловым

Памятник открыли в сквере рядом с мемориалом еще двум военным музыкантам: автору марша "Прощание славянки" Василию Агапкину и Илье Шатрову, написавшему вальс "На сопках Манчжурии".

Валерий Халилов изображен с дирижерской палочкой в руке, дающим ритм для начала марша. 

- Образ очень хорошо пойман, - сказала присутствовавшая на открытии дочь музыканта Ольга.

Почтить память главного военного дирижера России собрались 11 духовых оркестров. Их руководители спели акапелла песню о военных дирижерах, а затем коллективы с музыкой промаршировали мимо бронзового Халилова. Он улыбался им своей знаменитой лучистой улыбкой с постамента.   

На пьедестале памятника высечено: Валерию Михайловичу Халилову - благодарный Тамбов.

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