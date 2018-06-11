Новости

США расширили санкционные списки против России 19:18
Сергей Собянин открыл метродепо "Лихоборы" 19:13
В Тамбове открыли памятник Валерию Халилову 19:09
Москвичи предпочитают кроссоверы и внедорожники 18:19
Путин рассказал о болезни Собчака 18:13
Клинцевич о подготовке провокации в Сирии: Миру показывают спектакль 18:05
В Твери из ТЦ эвакуировали около 300 человек 17:55
Суд заключил под стражу министра правительства Тверской области Шафороста 17:54
В Анапу для участия в ЧМ-2018 прибыла сборная Дании 17:32
Игрок сборной Франции Погба оценил российское гостеприимство 17:24
CША возобновят полеты над Окинавой после расследования крушения F-15 17:12
Порошенко подписал закон о создании антикоррупционного суда на Украине 17:10
Видео: Возгорание произошло в аэропорту Франкфурта-на-Майне 16:57
Войска Сирии при поддержке ВКС РФ предотвратили попытку прорыва боевиков 16:54
"Яндекс" выкупит свои акции на 100 миллионов долларов 16:35
Актера Игоря Охлупина похоронили на Троекуровском кладбище 16:33
В Саратове закрыли кафе после отравления посетителей роллами 16:30
ВВС США прекратили полеты на Окинаве после крушения F-15 16:25
Срок заключения осужденным может быть сокращен и заменен работами 16:22
Ургант прокомментировал слух о получении гражданства Израиля 16:15
Коллега прокомментировала смерть актрисы "Улиц разбитых фонарей" 16:11
От рака умер советский и грузинский актер Георгий Хуцишвили 15:58
Путин вручит госпремии в День России 15:55
Саммит КНДР-США может продлиться два дня вместо одного 15:54
В США арестован звезда "Настоящего детектива" актер Винс Вон 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
11.06.2018 17:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери из ТЦ эвакуировали около 300 человек

Текст: Елена Шулепова (Тверь)

В Твери в торговом центре "Тандем" произошло возгорания. Спасатели эвакуировали из здания около 300 посетителей.

Мосгаз опроверг информацию о взрыве газа в жилом доме в столице

Пожар произошел на третьем этаже здания, началось задымление помещений. Сразу после срабатывания пожарной сигнализации началась эвакуация людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в экстренных службах. Все посетители и обслуживающий персонал торгового центра были оперативно выведены из здания. По данным агентства, пострадавших нет.

В настоящее время пожар ликвидирован. Помещения проветриваются. Причины ЧП выясняются.

Главное сегодня

США расширили санкционные списки против России
Саммит КНДР-США может продлиться два дня вместо одного
Взлом южнокорейской биржи обрушил биткоин
Порошенко подписал закон о создании антикоррупционного суда на Украине
ВВС США прекратили полеты на Окинаве после крушения F-15