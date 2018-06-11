В Твери из ТЦ эвакуировали около 300 человек

В Твери в торговом центре "Тандем" произошло возгорания. Спасатели эвакуировали из здания около 300 посетителей.

Пожар произошел на третьем этаже здания, началось задымление помещений. Сразу после срабатывания пожарной сигнализации началась эвакуация людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в экстренных службах. Все посетители и обслуживающий персонал торгового центра были оперативно выведены из здания. По данным агентства, пострадавших нет.

В настоящее время пожар ликвидирован. Помещения проветриваются. Причины ЧП выясняются.