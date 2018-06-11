Выставка "Безграничный слух" открылась в музее "Гараж"

В одном из старых фильмов герой, пытаясь понять, далеко ли конница монгольского хана, ложится на землю, чтобы услышать-почувствовать топот тысяч лошадей, скачущих за десятки километров от него. Ни слух, ни зрение помочь не могли, но вибрация - это неслышное продолжение звуковой волны - передавалась землей телу. Выставка "Безграничный слух", открывшаяся в музее современного искусства "Гараж" накануне праздников (и десятилетия со дня основания музея), в сущности о том же.

Кураторская группа выставки (художники группы Council Грегори Кастер и Сандра Терджман, а также Анастасия Митюшина и Ярослав Воловод) предложили не "инклюзивную программу", а яркую историю о возможности слушать, когда не слышно, о том, что пространство - не только расстояние, исчисляемое в миллиметрах или километрах, но среда, которая способна соединять. Словом, о преодолении границ восприятия и (или) его стереотипов.

Этот сюжет - один из магистральных для современного искусства. Поэтому история, предложенная кураторами - открыть "не-слышание" как возможность слушать по-новому, увидеть в слабости слуха не "недостаток", а потенциал для художественного эксперимента - идеально резонирует с поисками, например, одного из самых известных саунд-художников Тарека Атуи. Его проект "Изнутри" сегодня также представлен в "Гараже". А авторский перформанс будет повторен первого сентября.

38-летний ливанец, живущий в Париже, за плечами которого Национальная французская консерватория в Реймсе, с одинаковым успехом выступал на музыкальном летнем фестивале в Зальцбурге и на выставках современного искусства: от Dokumenta в Касселе (2012) до, например, "Искусства звука" в фонде Prada в Венеции (2014), где зрелищность, театральность восхитительным образом уживались со строгой концепцией. Тарек Атуи - "пограничник", живущий одновременно на территории музыки, перформанса и визуального искусства. Он выбирает в качестве инструментов стеклянные шарики, рассыпанные на круглом столе, деревянные резные панели, из которых извлекается звук с помощью деревянных палочек, пружины или "настоящий лэптоп-квартет"… Лэптоп - потому что объекты располагаются на коленях исполнителя, вроде ноутбука или планшета. Только вместо "айпэдов" тут - найденные металлические объекты, соединенные со старыми микрофонами (постучишь по ним - они отзываются), ну и, конечно, с динамиками, преобразующими звук. В результате исполнитель, ударяя по каждому элементу, коленками чувствует вибрацию, а слушатели - слышат музыку невиданного квартета, возникающего вроде бы ниоткуда.

На первый взгляд, Тарек Атуи - наследник футуристов. "А вы сыграть ноктюрн могли бы на флейтах водосточных труб?" - интересовался еще Владимир Владимирович Маяковский. Но, при всей соблазнительности такой генеалогии, увы, она вряд ли верна. Во-первых, несмотря на то, что объекты вроде бы подобраны-найдены случайно, над ними серьезно поработали Тьерри Мадьо, студенты Высшей школы Нурдаля Грига в Бергене, а довела их до блеска Мастерская музыкальных инструментов в Париже. Фигурально выражаясь, "водосточные трубы" оказываются весьма продвинутым высокотехнологичным инструментом. Во-вторых, гимн урбанизму, скорости и машинному веку, который на все лады исполняли футуристы в начале ХХ столетия, подразумевал единство человека и машины, слаженность их движений, общим знаменателем которого становился ритм. Тарека Атуи тема "механического человека" не волнует. Гораздо ближе ему сюжет взаимопонимания, единения человека с человеком через органику телесного опыта, расширение возможностей чувственного восприятия. Это тропинка в направлении противоположном футуризму. Она ведет скорее к Матюшину, чем к Маяковскому и Бурлюку.

Скажем, проект "Изнутри", который представлен в "Гараже", начинался в 2010 году как перформанс, объединявший тело исполнителя и коллективное "тело" аудитории через низкочастотные вибрации басов. Так, девять сабвуферных динамиков, собранных в сеть, давали возможность исполнителям с помощью пасов руками и пальцами создавать низкие звуки, резонирующие с пространством помещения. Отлаженный звук, рожденный движениями рук, усиливался еще и архитектурой здания. Правда, когда в 2010 году Тарек Атуи исполнил перформанс "Ниже 160" (подразумевается - ниже 160 герц), люди с обычным слухом те тонкости перевода на "язык вибраций" не уловили. Концерт и есть концерт. Тогда он решил попробовать исполнить тот же перформанс для людей с ослабленным слухом. Будучи резидентом Художественного фонда Шарджи (ОАЭ), художник мог попросить связать его с школой Аль-Амаль для глухих детей. Сцена была поставлена посреди площади в историческом центре города. Детей он попросил воспринимать звук с помощью движения. Через 20 минут дети подошли к инструментам на сцене, пробуя играть на них. С этого, по словам Тарека Атуи, началась история инструментов "WITHIN" ("ИЗНУТРИ"), которые предполагают совместную игру со слушателями.

Собственно, вторая часть проекта "Безграничный слух" - "Руководство к (недо)пониманию" - как раз продолжает сюжет восприятия и "толкования" звука с помощью движения, фокусируя внимание посетителя на внутреннем переживании и опыте. Хореограф Валентина Дизедери, перформер Мириам Лефкович и исследователь Лендл Барселос дают шанс зрителям не только ощутить, или послушать "пьесу", улегшись в наушниках на стол для "звукомассажа", но и, например, прогуляться с закрытыми глазами вокруг музея в сопровождении медиатора и его рассказа… Идея в том, чтобы обострить все органы чувств, включить воображение и открыть новые пространства - где граница между внутренним переживанием и внешним опытом полустерта, где реальность и сон накладываются друг на друга… Для этой части проекта подготовлены 22 медиатора, которые готовы провести зрителей-слушателей через "недо-…" к "пониманию". И, возможно, обратно? В конце концов, недопонимание - лишь одна из степеней понимания, и кто может похвастаться тем, что понимает все-все-все?

Слух как тактильный опыт и опыт движения дополнен визуальными образами. Видео и скульптурные объекты Элисон О’Дэниел, которая сняла, например, прослушивание знаменитой работы Джона Кейджа "4’33", где тишина становится музыкой, или панк-концерт, организованный Брюсом Коннером в Клубе глухих в Сан-Франциско, - третья часть выставки "Безграничный слух"… Здесь субтитры, визуальный и звуковой ряд, видео и дополняют, и комментируют друг друга.

Словом, слоган "Ищи оркестр в каждом жесте", который видишь на стене, поднимаясь по лестнице музея "Гараж" на второй этаж, вовсе не метафора, а конкретный совет входящему в пространство нового опыта - "Безграничного слуха".