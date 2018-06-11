В Оренбургском заповеднике, где идет восстановление популяции лошадей Пржевальского, впервые появился жеребенок.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу Минприроды РФ жеребенок родился в Центре интродукции лошади Пржевальского в заповеднике. По словам директора заповедника Рафили Бакировой приплод в естественных условиях появился впервые за три года. Как объясняет ученый, это значит, что лошади, полностью исчезнувшие в России и завезенные из Франции и Венгрии, адаптировались в новых климатических условиях.

- Это настоящий подарок ко Дню России, - считает Бакирова.

Как рассказали работники заповедника, кобылу с жеребенком они заметили неподалеку от кордона "Сармат". Лошади подошли достаточно близко к людям, благодаря этому удалось оценить состояние матери и детеныша. По мнению специалистов, чувствуют они себя хорошо. Примерный вес жеребенка составляет 25-30 килограммов.

Ожеребившуюся теперь кобылу по кличке Райзол привезли в оренбургские степи из венгерского национального парка "Хортобадь" 20 ноября 2016 года. В октябре 2017 года вместе с другими лошадьми ее выпустили из загона на территорию Оренбургского заповедника.

Как уже рассказывала "Российская газета", Центр интродукции лошадей Пржевальского в Оренбургской области был создан при поддержке Минприроды России, Программы развития ООН и Глобального экологического фонда. Находится он в 120 км от Оренбурга, на территории бывшего военного полигона

Программу по возвращению дикой лошади в природу патронирует президент Владимир Путин. В октябре 2016 года, президент выпустил первую шестерку лошадей, которые проходили акклиматизацию в заповеднике, из загона в степь.

В настоящее время в заповеднике обитают уже 35 лошадей Пржевальского.