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11.06.2018 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове закрыли кафе после отравления посетителей роллами

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове после массового отравления клиентов кафе-студии суши, заведение закрыли.

По данным областного министерства здравоохранения с острой кишечной инфекцией было госпитализировано восемь посетителей кафе. Еще один человек от госпитализации отказался.

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Как сообщает управление Роспотребнадзора по региону, в связи с отравлением саратовцев роллами, приготовленными предположительно в кафе-студии суши на проспекте 50 лет Октября, проводится эпидемиологическое расследование. В ходе этих мероприятий взяты для лабораторного исследования пробы воды, продовольственного сырья и готовых блюд, обследование прошел персонал кафе.

Как заявили в ведомстве, при проведении проверки в кафе выявлены нарушения санитарного законодательства, в частности, отсутствовала документация, в том числе подтверждающая качество и безопасность, на часть продукции, продовольственного сырья и полуфабрикатов. В кафе нарушались условия хранения продуктов, режимы мытья посуды, не проводилась дезинфекция, на участке приготовления роллов отсутствовали бактерицидные лампы.

По решению управления Роспотребнадзора деятельность предприятия общественного питания временно приостановлена.

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