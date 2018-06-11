В Забайкалье семья с ребенком погибла, отправившись за продуктами

В Забайкалье супружеская пара с 11-летним ребенком погибла во время переправы через реку Шилка. Известно, что семья направлялась из села Моргул в Сретенск за продуктами.

Как пояснил ТАСС начальник пожарно-спасательной части Сретенского района Валерий Верхотуров, в пути лодка перевернулась.

В ней находились четыре человека. Одному удалось спаститсь. Супруги со школьником выбраться не смогли.

Сейчас ведутся поиски тел погибших - сотрудники МЧС совместно с полицейскими уже полностью обследовали береговую линию.