В горах КЧР из-за смытой переправы застряли туристы

Переправу через реку Худес в Карачаево-Черкессии смыло при подъеме уровня воды. Группа отдыхающих из 59 человек не может перебраться через поток.

По данным пресс-службы республиканского управления МЧС, накануне 11 внедорожных автомобилей проехали бревенчатую переправу в десяти километрах южнее населенного пункта Карт-Джурт, а вернуться уже не смогли.

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Технику для восстановления моста готово предоставить дорожно-строительное управление, работающее в ауле.

Эвакуация 42 человек, в основном женщин и детей, назначена на утро 12 июня. Остальные намерены остаться при машинах.

- Угрозы жизни и здоровья отдыхающих нет, продуктами питания и питьевой водой они обеспечены. Для переправы автомобилей требуется восстановление участка дороги, находящегося по правую сторону от моста, смытого водным потоком, - прокомментировал представитель пресс-службы.

Туристическая группа не была официально зарегистрирована.