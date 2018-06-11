Коллега прокомментировала смерть актрисы "Улиц разбитых фонарей"

Очень талантливым и ярким человеком была актриса Татьяна Малыщицкая, рассказала актриса Камерного театра Малыщицкого Ольга Богданова, коллега и подруга покойной.

"Сердце болит, рвется… Это кусок моей жизни. Таня была моим близким другом. Мы много лет общались, много повидали вместе, много съели и хорошего, и плохого", - приводит "Пятый канал" слова Богдановой. Она отзывалась о подруге как о "человеке, безусловно, ярком, талантливом, искрометном".

"Такого человека не найдешь особо, сейчас вообще не много хороших артистов. Она была настоящей прекрасной актрисой, и работалось с ней всегда хорошо, - вспоминает Богданова.

Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 57 лет 9 июня. Об сообщили в пресс-службе Камерного театра Малыщицкого, в котором на протяжении многих лет служила Татьяна.

"Молодежный театр на Фонтанке и Камерный театр Малыщицкого с прискорбием сообщают о скоропостижной кончине Татьяны Малыщицкой", - сказали в пресс-службе.

Малыщицкая - дочь и соратница советского, российского режиссера, педагога и основателя нескольких театров Владимира Малыщицкого.

Причина смерти до сих пор не названа.

Татьяна Малыщицкая окончила ЛГИТМиК и ГИТИС и помимо театральной деятельности снималась в кино и телесериалах. Среди которых "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Литейный", "Вызов", "Гадкие лебеди" Лопушанского.