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11.06.2018 15:30
Рубрика: Спорт

Сборная Сербии прилетела в Россию для участия в ЧМ-2018

Текст: Александр Борисов (Белград)
Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости
Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

Сербская национальная сборная прилетела на ЧМ-2018 в Россию, где футболисты в рамках группы E сыграют с Коста-Рикой, Швейцарией и безоговорочным фаворитом Бразилией. "Белые орлы" выбрали Калининградскую область в качестве места своего базирования и уже вечером проведут первую тренировку на новом стадионе в Светлогорске.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Перед полетом в Россию интервью изданию "Независне новине" дал Саво Милошевич, заместитель председателя Футбольного союза Сербии и футболист команды Югославии.

"Мало наших футболистов имеет опыт борьбы на чемпионатах мира... Попробуем обыграть Коста-Рику, которая выходила в четвертьфинал ЧМ и уступила тогда голландцам по пенальти, обойти и Швейцарию, проигравшую лишь одну игру в ходе квалификационных матчей", - заявил он, добавив, что "Бразилия - это безусловный фаворит на получение главного трофея, поскольку команда последние полтора года демонстрирует невероятную игру".

В преддверии вылета сборной в Россию сербский лидер Александр Вучич принял команду, ее руководство и первых лиц Футбольного союза Сербии, подчеркнув, что ожидает отличных результатов на ЧМ-2018 в России. Президент в качестве дополнительной мотивации игроков к успеху сообщил им и сумму премиальных, которые они получат в случае победы на ЧМ-2018.

"Несколько ранее я закончил переговоры с премьер-министром Аной Брнабич и министром финансов Синишей Мали. Я уполномочен сообщить Вам, что в случае завоевания первого места вы получите рекордную награду за всю нашу историю. Она составит 10 миллионов евро", - подчеркнул политик. В свою очередь капитан сербской сборной, именуемой болельщиками "Белыми орлами", Александр Коларов вручил Вучичу официальную футболку сборной под номером один с фамилией президента, а также мяч с подписями всех игроков команды.
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"Мы едем на ЧМ-2018, это отличный результат, но мы едем туда не как туристы… Каждый здесь на своем месте, мы мечтаем о чем-то великом", - заявил Коларов.

Между тем на сегодня запланировано и открытие "Сербского сквера" в Светлогорске, почетным гостем которого станет популярный в России сербский актер театра и кино Милош Бикович.

Следует также отметить, что в обеспечении безопасности ЧМ-2018 примут активное участие и сербские полицейские.

"Во время чемпионата будет осуществляться своевременный обмен оперативной информацией с российской стороной", - сообщили в МВД Сербии, добавив, что сербские полицейские будут присутствовать в тех городах, где планирует выступать их национальная сборная.

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