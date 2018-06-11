Суд оправдал петербуржца, отсидевшего два года по обвинению в убийстве

В Петербурге суд оправдал человека, который два года отсидел в следственном изоляторе по обвинению в убийстве продавщицы цветов. Суд решил, что убийства он не совершал, а сотрудники Следственного комитета представили некорректные доказательства. По статистике, оправдательные приговоры обвиняемым в убийстве выносятся в Петербурге не чаще одного раза в год.

Убийство продавщицы цветочного павильона, расположенного около станции метро "Выборгская", произошло поздно вечером 21 февраля 2016 года. Женщину нашли с девятью ножевыми ранениями, она лежала под листом упаковочной бумаги на своем рабочем месте. У погибшей пропал сотовый телефон.

Примерно через месяц сотрудники петербургской полиции задержали уроженца Челябинской области - петербургские суды трижды выносили в отношении него обвинительные приговоры за кражи, а в вечер убийства установленная на расположенном в нескольких десятков метрах отдела полиции камера зафиксировала его. Позже эксперты обнаружили отпечатки пальцев мужчины на дверных ручках павильона и следы его обуви на полу. Подвозивший его к месту преступления таксист заявил в суде, что обвиняемый вернулся в машину с бурыми пятнами на куртке и сотовым телефоном, которого до выхода из машины у него не было. Из представленной суду распечатки сотового телефона погибшей следовало, будто с него был сделан звонок бывшей супруге.

В ходе судебного процесса выяснилось, что в материалах дела оказалась ошибочная распечатка телефона цветочницы, а показания таксиста не вызвали доверия у суда: во-первых, на этапе предварительного следствия он ничего такого не говорил, во-вторых, заметить темные пятна на темной куртке февральской ночью в Петербурге невозможно. А сам подозреваемый и не скрывал, что был в тот вечер в цветочном павильоне, потому что хотел купить букет для любимой женщины. Отсюда - отпечатки его пальцев и следы обуви. Он также рассказал суду, что действительно взял лежавший на прилавке телефон, когда увидел труп продавщицы - хотел вызвать полицию, но не справился с блокировкой клавиатуры. Своего телефона у него в тот момент не было - села батарейка.

Выборгский районный суд Петербурга полностью оправдал мужчину и отпустил его на свободу прямо из зала суда. До этого он провел под арестом около двух лет.

Теперь Следственному комитету придется заново расследовать убийство женщины, потому что на данный момент других подозреваемых в деле нет. Как сообщили "Российской газете" в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, оправдательные приговоры по делам об убийствах выносятся городскими судами не чаще одного раза в год.